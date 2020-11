Podobni vzorci in vibracije

Odnos vzpostavimo z ljudmi, ki se po frekvenci ujemajo z nami, a tudi če nas čustveno vznemirjajo – v obeh primerih se za tem skriva podoben vzorec, kot ga imamo sami. Vsi ljudje se pojavijo v našem oz. mi v njihovem svetu zaradi skupnega namena odnosa. Ko s takim človekom prideta skupaj, se vajini osebni polji zlijeta in nastane polje odnosa, ki odseva vajine skupne izkušnje. Ljudje z močno različnim vibracijskim vzorcem, ki imajo tudi sicer malo skupnega, se preprosto ne pojavljajo v življenjih drug drugega. To pomeni, da ne privlačimo tistega, kar hočemo, ampak tisto, kar smo mi sami.



Ko dva združita svoji energijski polji, pride do resonance, s pomočjo katere lahko hitreje očistita nezdrava čustva in zakoreninjene vzorce. Vsak od njiju namreč prispeva svoj del v skupno polje, ki vsebuje kombinacijo zgodovine, talentov in potencialov obeh oseb.



V vsakem odnosu in v vsakem trenutku tega skupna tema nagovarja obe osebi. Če je denimo eden od partnerjev pol leta službeno odsoten, drugi pa mu očita, da mu to vzbuja občutek zapuščenosti, se oba ukvarjata s temo neodvisnosti in osebnega prostora. Vsaka tema se torej tiče obeh oseb v odnosu!