Po pol leta se planet moči začne gibati naprej: od 8. oktobra nas čakajo ogromne spremembe

V astrologiji je Pluton povezan z velikimi pretresi in spremembami. Je planet moči, nadzora, transformacije in eliminacije. 8. oktobra se bo končno začel gibati naprej, to pa nas spodbuja, da se soočimo z najtemnejšimi skrivnostmi sebe in drugih.

Ker je Pluton v znamenju kozoroga, se bodo glavne spremembe, ki se bodo zgodile na osebni ravni, nanašale na preoblikovanje ustroja našega življenja – to nas bo spodbudilo k spremembi načina dela oziroma načrtovanja aktivnosti.

Kaj lahko pričakujete?

Oven

Prihajajo spremembe v vašem poklicnem življenju in karieri. Ne glede na to, ali zahtevate to spremembo ali ne, se ji boste morali prilagoditi.

Bik

Zaradi prepričanj in predsodkov se boste počutili negotove in se boste spraševali o svojih sposobnostih, znanju in mestu v svetu. Ne obupajte, samo naprej.

Dvojčka

Sprejmite spremembe, ki so neizogibne, pa tudi pomoč, da se z njimi lažje spopadate.

Rak

Vaš odnos z osebo, ki vam je najbližja, se spreminja, če vam je to všeč ali ne. Poskusite ostati mirni, ne paničarite in ne krivite partnerja za to, kar se dogaja.

Lev

Vaša potreba po pozornosti močno vpliva na to, kako vas drugi dojemajo. Vaš sijaj bledi, zato morate samo premagati svoj okrnjeni ego in iti naprej.

Devica

Nekaj ​​ali nekdo, s katerim ste bili obsedeni, se lahko v tem obdobju izkaže za nekaj čisto drugega. To bo povzročilo veliko razočaranje. Vendar to še ne pomeni, da nikoli več ne smete nikomur zaupati.

Tehtnica

Družinske spremembe so za vogalom, ne glede na to, ali ste si jih želeli ali ne. Nove okoliščine vam bodo morda povzročale nelagodje, vendar boste ugotovili, da so se zadeve iztekle bolje, kot ste si kdaj koli predstavljali.

Škorpijon

Ljudje so vas nehali poslušati, ker nenehno govorite isto zgodbo – spremenite nekaj, bodite kreativni, stopite izven svoje cone udobja.

Strelec

Vaše finančno stanje se spreminja. Prihaja nekaj boljšega, le malo več potrpljenja in zaupanja potrebujete.

Kozorog

Ko se Pluton premika skozi vaše znamenje, se spreminjate. Rastete in se razvijate ter se morda spreminjate v nekoga, za katerega niste vedeli, da bi lahko bili. To je zelo pozitiven vpliv, ne bojte se.

Vodnar

Spreminja se vaša povezanost s svetom okoli vas – včasih veliko zahtevate od drugih, včasih pa preprosto želite, da vas pustijo pri miru. Naučite se biti bolj prilagodljivi.

Ribi

Svet okoli vas se lahko tako spremeni, da spremenite vzorce obnašanja in zapustite eno skupino ljudi, del katere ste bili. Čeprav je ta sprememba morda nezaželena, verjemite, da je za večje dobro, saj tudi je.