Kako privabiti ljubezen po feng šuju

Ker se privlači enako, boste z uravnavanjem svojega doma na vibracije ljubezni lažje pritegnili pravo osebo tudi v svoje življenje, pravijo strokovnjaki za feng šuj. Če želite partnerja, se morate torej osredotočiti na to, kako sami izražate energijo ljubezni. Pomagate si lahko z okrasnimi predmeti, rastlinami, cvetjem …



Predvsem pa poskusite čutiti in izžarevati vibracijo ljubezni. Ves čas bodite pozorni na svojo energijo. Ne bodite obupani, negotovi ali preplašeni, doma pa ustvarite prostor, ki vas bo podprl, v katerem se boste počutili varne in srečne. Predvsem morate okrepiti spalnico, saj skrbi za čutnost in užitke. Naj vabi k sebi ljubimca, namesto da odraža bivališče samskega človeka. Zavedajte se, da manj predmetov imate v spalnici, bolje bo tekla energija.



Spalnica naj bo vsak dan dobro prezračena, lahko pa si pomagate ustvariti čutno vzdušje tudi z aromaterapijo. Slike naj bodo čutne, prav tako barve, postelja naj bo kakovostna, četudi dražja.



Šele ko boste poskusili, boste opazili, kako močno smo povezani s kozmično energijo oziroma čija. Ves čas se odziva na naše početje in nas podpira, če ji le dovolimo in se odpremo.

