Plutonovi tranziti: Ko se končajo, si ne želimo nazaj v staro

Pluton je planet obnavljanja in ponovnega rojstva. Področja, ki se jih dotakne, preobraža, najprej ruši, nato pa ponovno zgradi in nas prisili, da zavzamemo nov pogled na zadeve, povezane s hišo, ki jo prehaja. Zelo je intenziven in skrajen. Vodi nas v podzemlje, kjer se spopadamo s svojimi sencami, trpimo, a se pri tem okrepimo. Ko zaključi tranzit, čeprav je lahko težak, si nikoli ne želimo nazaj v preteklo stanje.

Ko prečka ascendent in potuje po prvi hiši, nakazuje veliko življenjsko spremembo. Lahko gre za poroko, ločitev, rojstvo otroka, partnerjevo smrt, upokojitev ali drugo pomembno življenjsko spremembo. Veliko ljudi postane v tem času obsedenih s fizičnimi spremembami, npr. hujšajo ali se odločijo za plastično operacijo, izključene niso niti psihične oz. spremembe osebnosti. V vsakem primeru bo Pluton popolnoma spremenil pogled na življenje. Nedvomno bosta fizična in spolna energija močno porasli. Pluton v aspektu z Marsom prinaša skoraj preveč energije, zato je treba razmisliti, kako se jo lahko koristno uporabi, npr. s športom.

Ko je Pluton v drugi hiši, se korenito spremeni način pridobivanja denarja. Lahko obogatite ali bankrotirate. Veliko je odvisno tudi od preostalih aktivnih tranzitov in delujočih progresij v tem obdobju. Čudovita ljubezenska obsedenost se lahko zgodi v tem času, če se Pluton poveže z Venero, vladarico bika, ki naravno skrbi za drugo hišo. Gre za aspekt usodne privlačnosti, čeprav gre pri Plutonu vedno za skrajnosti. Veliko nemirnih strank je že sedelo za mojo mizo s tresočimi se rokami in čisto iz sebe zaradi ljubezni, ki je prišla v njihovo življenje ob tem tranzitu.

Ko planet prehaja prvo hišo, lahko shujšamo ali kako drugače spremenimo videz. FOTO: Fabrycs/Getty Images

Ko gre skozi tretjo hišo, se bo spremenil naš odnos do sveta. Lahko strastno pridobivamo znanje, smo obsedeni z intelektualizmom. Lahko pride do velike spremembe v življenju brata ali sestre. Pri otrocih lahko Plutonov tranzit prinese čas, ko se starši ves čas selijo in je otrok nenehno v novem okolju in šoli. Čas je primeren za detektivsko delo, reševanje ugank in vse raziskovalne dejavnosti.

Ob Plutonovem prehodu skozi četrto hišo pa se bodo korenite spremembe dotikale doma in družine, najpogosteje prinaša veliko spremembo življenjskih razmer, morda celo izgubo partnerja. Če je Pluton v aspektu z Luno, naravno vladarico četrte hiše, je naporen, intenziven, korenit tranzit. Nerazrešene reči iz preteklosti privrejo na dan, da bi jih rešili. Čustva so globoka in čustvenost je povečana. Včasih poglobljena čustva vplivajo tudi na telo. Lahko celo dobite ulkus ali katero drugo bolezen na čustveni osnovi.