Plutonovi tranziti od 5. do 9. hiše

Pluton ruši, prinaša krizo, odnaša, česar ne potrebujemo več. Preobrazba, ki jo sproža, ni prijetna, je pa katarzična, in ko se vpliv konča, nas trpljenje okrepi, življenje pa ni več enako.

Plutonov tranzit skozi peto hišo lahko nakazuje strastno ljubezensko razmerje, ki vodi naše življenje. Pride lahko do pomembnih sprememb v življenju otrok, posebno prvorojenca, ali se lahko naše življenje dramatično spremeni zaradi rojstva otroka. Obsedeni smo lahko s kreativnim projektom, recimo pisanjem ali umetniškim izražanjem, ali se zapletemo v bitko za nadvlado z moško osebo. Po tranzitu boste na novo opredelili svojo osebno moč in boste bolj samozavestni.

Ko Pluton prečka šesto hišo, lahko pride do korenitih sprememb na delovnem mestu, ki vplivajo na odnos s sodelavci, prav tako kot do pomembnih zdravstvenih in življenjskih preobratov. Doleti vas lahko bolezen, po kateri vaše življenje ne bo enako, ob slabih aspektih lahko postanete fanatični glede zdravstvenega režima, recimo zdrave hrane, vadbe, jemanja vitaminov. Pluton v aspektu z Merkurjem, ki naravno vlada šesti hiši, spremeni odnos do sveta in mišljenje. Strastno se lotevamo novih intelektualnih ciljev.

Ko Pluton pretresa sedmo hišo, redko ni bistvene spremembe v zakonu, doživljanju ljubezni in obstoječih tesnih odnosih in poslovnih partnerstvih. Pogosto sledi ločitev ali partnerjeva smrt. V vsakem primeru se bo zgodila sprememba. Lahko se ob tem tranzitu spremeni zakon in vi drugače gledate nanj. Plutonov tranzit na Venero nakazuje močno strastno potrebo po tem, da ljubimo in smo ljubljeni. Ljubezen in romantika nas lahko že skoraj škodljivo prevzameta, saj lahko obsedenost postane edini fokus našega življenja in druga področja posledično trpijo in jih zanemarjamo.

Ko Pluton pride v osmo hišo, se spremenijo skupne finance, kar vključuje partnerjev zaslužek in skupna vlaganja. Ob dobrih aspektih se skoraj vedno bistveno izboljšajo finance. Na žalost slabi aspekti delujejo obratno in prinašajo finančne izgube. Dediščina lahko spremeni vaše življenje, ob slabih aspektih sledi borba za denar.

V deveti hiši pa Pluton temeljito spreminja naša verska prepričanja. V skrajnih primerih ljudje ob tem vplivu postanejo verski fanatiki, se pridružijo verskemu kultu ali se popolnoma odrečejo veri. Pojavi se želja po potovanju v daljne kraje. Prav tako se lahko v tem obdobju vpišete na fakulteto in postanete obsedeni z ocenami. Včasih vpliv povzroči menjavo študijske smeri, v skrajnih primerih lahko človek opusti študij. Ko je Pluton v deveti hiši, lahko postanemo obsedeni s svojimi prepričanji.