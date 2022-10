Plutonovi disharmonični aspekti: skozi preobrazbo nas vodi do večje moči

Plutonovi aspekti, sploh v otroštvu in mladosti, lahko delujejo podobno kot Saturnovi, predvsem kot tisto, kar je v nas senčnega, zakritega, skritega. Torej kot zunanje nesprejemanje, zunanja ovira ali kot pomanjkanje nečesa, napori in težave, povezane z določenim področjem.

Pluton v disharmoničnem aspektu ali konjunkciji nakazuje, kaj je globoko skritega v nas, kje se skriva nekaj potlačenega, porinjenega na dno, nesprejetega sprva od družine, pozneje potlačenega od nas samih. In če v mladosti lahko deluje samo kot omejitev in frustracija, podobno kot Saturn, z leti pritisk Plutona deluje skozi skrajnosti – skrajne življenjske okoliščine ali skrajne odzive nanje.

Sili nas, da se soočamo s svojimi sencami. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Pri Saturnu je treba omejitve le sprejeti, iti skozi strah in se z delom, trudom, odgovornostjo naučiti stvari delati prav, se izmojstriti na nekem področju. Naporno je, težko, a s pravim načinom z leti postaja vedno lažje. Če rečemo, da je Saturn strogi učitelj, za Plutona lahko trdimo, da je neizprosen, brutalen učitelj. Če ga ne poslušaš, te bo prej ali slej ugonobil.

Planet, ki je v aspektu s Plutonom, je deležen veliko skrajnega delovanja – od tega, da prinaša hlad, frustracijo, divjo in neukrotljivo, napol barbarsko energijo. Ne da se pričakovati, da bomo s Plutonom našli ravnotežje. Vedno nas bo pognal v skrajnost. Njegova zahteva je, da ozavestimo dele, ki smo jih potlačili, jih na neki način sprejmemo in se skozi to preobrazimo. Je kot globok očiščevalec, ki seže vse do genov. Zahteva spuščanje, opuščanje vseh varnih in znanih obrambnih mehanizmov.

Tako bomo z njim sodelovali, ko se bomo odločili iti na psihoterapijo, ko bomo pripravljeni delati na svojih sivinah. Ko se bomo v regresiji osvobajali negativnosti preteklosti. Ko bomo sproti spuščali iz življenja vse, kar ni več usklajeno z nami. Ko bomo do sebe brutalno iskreni, raje kot varnost iskali tisto, kar je pristno, spontano.

Uran kliče k svobodi in adrenalinskim izzivom, Neptun k ustvarjanju, razpustitvi, Pluton pa želi, da pridemo do jedra, temelja vsakega vprašanja. Že z brskanjem pridemo do uvidov in razumevanja osnove bivanja. Živeti s težkimi Plutonovimi aspekti je naporno, dokler nisi pripravljen pogledati navznoter in videti vsega, kar si, dokler zavračaš določene dele sebe.

Če stopiš na Plutonovo potovanje samoraziskovanja in s tem preobrazbe, so njegovi aspekti naporni, a izjemno razvojno pomembni. Tako nam lahko stopanje v lastno temo postane tudi užitek, vsekakor pa nas naredi vedno bolj pristne, s tem imamo več energije, vedno bolj smo sposobni živeti po svoji volji. To prinaša tudi veliko moč.