Plutonov kvadrat na lunina vozla: prinaša čas krize in preobrazbe

Plutonov kvadrat na lunina vozla čutimo dolgo, vsaj od aprila letos, ko je mrk aktiviral stopinje, na katerih se bo kvadrat dovršil. V drugi polovici julija se bo energija tega T-kvadrata poglabljala in postajala tudi vedno bolj intenzivna.

Šolski pokol v Beogradu, množica umrlih beguncev in še marsikaj lahko pripišemo temu kvadratu. Na družbeni ravni prinaša naporne dogodke, zgodbe, povezane z množično krizo, množične smrti, dvig teme v človeku, skrajne dogodke, vse to je povezano s tem T-kvadratom. Toda po drugi strani je to ista energija, ki nam omogoča najgloblje čiščenje naših korenin, genskega zapisa. Če smo torej usmerjeni v osebno preobrazbo, smo lahko vse te mesece v globoki levitvi, ki se nam bo pomagala osvoboditi temačnih vezi s predniki in nam dala možnost, da nekaj temeljnega, globokega prečistimo. Po mojem opazovanju dajejo duhovni učitelji res veliko od sebe in doživljajo pomembne spremembe.

Eksaktnost tega kvadrata bo zelo dolga, ker se bo Pluton z luninima vozloma povezal eksaktno v času, ko sta stacionarna, kar pomeni, da bo najgloblji in najtežji vpliv trajal dlje, kot bi si želeli. Vse od 21. do 30. julija bo pritisk teme, črnine, globine, težkega, prastarega, krutega izjemen. Odmaknimo se od ljudi, za katere vemo, da nam jemljejo energijo in delujejo bolj temno, razen če imate veliko svetlobe in moči v sebi. V tem času je dobro delati očiščevalne vaje. Lahko čistimo stanovanje, lahko gremo za nekaj časa na post, lahko si zapisujemo vse tisto, kar želimo, da ni več v nas, in potem to darujemo ognju (skurimo). Odmaknimo pozornost od drugih za nekaj časa in jo premaknimo k sebi, v svoje globine. Ne bojujmo se s svojimi sencami. Samo vzdržimo pritisk, s svojo zavestjo posvetimo vanje, ostanimo mirni, zavedajmo se, da bo minilo, ne zapletajmo se v drame. Ne potiskamo ničesar stran, se ne bojujemo, ne dovolimo temi, da nas vodi. Samo predihamo, zdržimo, gremo skozi. To je najbolj smiseln način zdravljenja sebe.