Pluton v vodnarju, ki bo na nebu v marcu, vam bo popolnoma spremenil življenje: kaj vas čaka v naslednjih 20 letih

Mesečni horoskop za februar 2023 napoveduje številne spremembe za večino astroloških znamenj, vidik Plutona v vodnarju pa bi lahko zmedel vsakogar. Kako se prilagoditi tem preobrazbam in jim ne dovoliti, da vam uničijo življenje?

Oven

Pluton bo spremenil vaš krog prijateljev: okrog vas se bodo pojavili močni in vplivni ljudje. Vaša energija bo usmerjena v družabne aktivnosti, ni izključeno, da se boste od leta 2023 do 2043 ukvarjali z javnim nastopanjem, začeli boste aktivno upravljati družbena omrežja, komunikacija na internetu bi lahko postala sestavni del vašega dela. Poleg tega bo Pluton popolnoma spremenil vaše življenjske sanje – tisto, kar vam je bilo pred leti mamljivo in zanimivo, se vam bo zdaj zdelo tuje in zastarelo. Na nek način se boste pomladili, dohiteli nove tehnologije, načine dela, čez 20 let bi lahko postal vrhunski mojster v svojem poslu.

Bik

Pluton bo popolnoma spremenil vašo kariero. Umestil se bo v vaš »položaj v družbi« in vas naredil zelo vplivne v očeh drugih ljudi. Lahko se zgodi, da boste prevzeli resni javni položaj, prejeli dragoceni javni naziv ali celo popolnoma premislili o svojem poklicu. Pluton lahko povzroči, da spremenite smer svojega življenja – morda vas bodo zanimali družbeni projekti, internetne tehnologije, če upravljate družbena omrežja, nekaj v zvezi z vplivneži ali filmsko industrijo. Prav tako se lahko v tem obdobju odrečete svojim nekdanjim vzornikom v poslovnem svetu, spoznali boste, da se spreminja vaš koncept uspeha in s tem način vašega življenja.

Dvojčka

Imate veliko srečo, saj bo Pluton 20 let vplival na vaše Sonce, kar vam bo omogočilo razvoj in rast ter doseganje uspehov v znanosti, tehnologiji, medijih, inženirstvu, družboslovju, nevrologiji, psihologiji ... Takšen uspeh se zgodi enkrat v življenju, zato morate le biti ob pravem času na pravem mestu. Pluton bo vstopil v vaše področje izobraževanja, potovanj v tujino in dela – lahko se zgodi, da boste študirali in se pripravljali na novi poklic, se preselili v drugo državo ali se zaposlili v večji mednarodni korporaciji. Vaš uspeh je v delu s tujci ali v skupnosti z njimi – zato se začnite učiti novega jezika, osvojite nov soroden poklic in se pripravite na resen preskok. Pomembno pa je, da bo Pluton spremenil tudi vaš pogled na življenje, kar se bo verjetno zgodilo nenadoma, zaradi nekega specifičnega dogodka. Glavno vprašanje v naslednjih 20 letih bo – »Kaj so moji ideali?«

Rak

Pluton bo vstopil v vaše polje kriz, mentalnih naravnanosti, navad in strahov. To pomeni, da boste popolnoma spremenili svoje navade, se najverjetneje znebili kakšne škodljive odvisnosti (če sploh), spremenili svoj odnos do denarja in popolnoma premislili lastna stališča. Pluton bo pritiskal na skupne družinske finance – lahko vzamete posojilo za 20 let (na primer za nakup hiše) ali pa si boste prizadevali ustvariti resno dediščino za svoje otroke. Poleg tega bo Pluton spremenil tudi vaš odnos do strahov – videli boste, kako vas strahovi obvladujejo – in ko boste to spoznali, se jih boste zlahka znebili in šli naprej.

Lev

Pluton vstopa v vaše polje zakonske zveze, družinskih odnosov ter nekaterih pravnih pogodb in odnosov za naslednjih 20 let. To pomeni, da lahko od marca 2023 v vaše življenje vstopijo zelo vplivni ljudje: lahko bo to ena sama, močna oseba na položaju, ali pa nekaj strank in sodelavcev, ki bodo precej znani in zelo uspešni. Če je vaš zakon v krizi, bi lahko Pluton izzval ločitev. Razumite, da Pluton uničuje v naših življenjih vse, kar počasi uničuje nas. Torej, če ste poročeni z narcisom, nasilnikom ali samo trpite v razmerju, potem se bo od marca 2023 situacija začela dramatično spreminjati. Samskim levom bo med letoma 2023 in 2043 Pluton prinesel razvoj in boljšo življenjsko izkušnjo ter zakon.

Devica

Pluton bo popolnoma spremenil vaš odnos do življenja, vsakdanjika in dela. Vstopa v vaše polje dolžnosti, odgovornosti in zdravja, zato boste v roku 20. let popolnoma spremenili svoje navade in prehrano – prisiljeni se boste ukvarjati s športom, preiti na zdravo prehrano in način življenja. Pravzaprav je Plutonova velika ideja spremeniti način dela in vsakodnevno početje. Na primer, lahko spremenite poklic, postanete samostojni podjetnik s polnim delovnim časom ali ustanovite svoje podjetje. Pluton vedno prinaša veliko izgubo energije v polju, v katerem se nahaja: pričakujte, da se bo gospodinjska obremenitev povečala (na primer, če gradite hišo, se selite …) Aktivno boste zaposlovali tudi nove ljudi in pomočnike.

Tehtnica

Kot za vsa zračna znamenja ima tudi Pluton za vas pripravljena darila – v vaši rojstni karti bo med njim in vašim Soncem aspekt trigona. To je pomoč, podpora in dobesedna spodbuda vesolja k vaši rasti. Če bo za marsikatero znamenje ta aspekt prinesel krizo, bo v vašem primeru planet spremenil način doživljanja sreče. Kar ste nekoč imeli za običajno, lahko za vas postane vir neverjetnega veselja. Pluton bo deloval v vašem polju otrok. Morda imate večje breme v zvezi z otroki (npr. ker bo prišel nov). V naslednjih 20 letih boste popolnoma spremenili odnos do sebe – razumeli boste, da ljubezen do sebe vpliva na vsa področja vašega življenja, zato morate resno spoznati svojega notranjega otroka. Čakajo vas novi hobi, ustvarjalnost, šport v novem krogu ljudi in zaradi tega morda nova ljubezen.

Škorpijon

Od marca 2023 Pluton začne delovati v vašem polju nepremičnin, stanovanj, družinskih vrednot ... V naslednjih letih lahko začnete graditi hišo, se preselite v drugo državo in na splošno boste morali posvečati veliko pozornosti svojim najdražjim. Na splošno je Vodnar v vašem osebnostnem polju in čutili boste, da se spreminja. Nekateri postulati vaših staršev so zastareli in čas je, da ustvarite svoje. Pluton vam bo omogočil resno zorenje skozi opuščanje nekaterih starih pravil, družinskih temeljev. To je bolj simbolično, na primer, možno je, da se boste preselili v drugo državo in tam ustvarili svojo družino. Ali pa boste prodali družinsko stanovanje.

Strelec

Pluton začne delovati v vašem polju odnosu z brati in sestrami in lahko vodi tudi do povečanega zanimanja za učenje, potovanja in celo poučevanje. V naslednjih 20 letih se boste zagotovo preselili, se naučili kakšne pomembne nove veščine (tuji jezik, programiranje), prevzeti pa boste morali tudi veliko odgovornosti za svoje sorodnike – sorodniki bodo na primer potrebovali vašo finančno ali drugo pomoč. Prav tako vam bo Pluton prinesel nenadno spremembo vaših vsakodnevnih navad – drugačen prevoz, poti, ki jih običajno uporabljate, dokumente, ki jih uporabljate vsak dan. V tem obdobju je možno, da boste večkrat zamenjali šolo ali pa se bo to nanašalo na zamenjavo potnih listov, dovoljenj za bivanje in diplom. Vsekakor vam ne bo dolgčas – povečali boste krog ljudi okoli sebe, neverjetno družabni boste.

Kozorog

Pluton vstopa v vaše polje vrednot, financ in samospoštovanja – v naslednjih 20 letih bo popolnoma spremenil tisto, kar vam je pomembno in drago. Spremenili boste celo svoj odnos do prihodkov in porabe – prej kupljene stvari se vam bodo zdele »neumne«, saj boste želeli investirati v nekaj, kar vas lahko premakne in spodbudi k napredku. Na primer, namesto poceni stvari se boste naučili kupiti nekaj »statusnega«, najnovejšo tehnologijo ali pa boste prešli na eko-znamke. Od marca 2023 se lahko vaša plača nenadoma spremeni, morda boste imeli veliko več denarja, a hkrati se bodo morali spremeniti načini zaslužka. To je posledica dejstva, da boste preprosto spremenili svoj odnos do lastne energije – če ste prej lahko naredili veliko za malo denarja, boste zdaj spoznali, da sta vaše zdravje in energija veliko več vredna.

Vodnar

Pluton vstopa v vaše znamenje in tako povečuje vpliv v očeh celotne skupnosti – lahko pridobite slavo brez primere, postanete vodja, čigar mnenje vsi spoštujejo, slavni vplivnež ali preprosto vodite resno podružnico. Dejstvo je, da je Pluton v vaši rojstni karti odgovoren za kariero in status, in ko bo vstopil v vaše znamenje, vam bo dal veliko moč. Spremenili boste videz in položaj. Marca 2023 se boste na primer odločili za nov slog, spremenili ime, vzdevek, priimek, barvo las ali prejeli pomemben dokument, ki opredeljuje vašo identiteto (novi potni list, dovoljenje za prebivanje, državljanstvo). Plutonovi veliki darovi imajo vedno resno energetsko ceno – morali boste celo »spremeniti« svoje telo, da bo kos temu pritisku. Da bi obvladali energijo, jo morate znati zadržati, možno je, da boste opazili velike spremembe na in v telesu.

Ribi

Pluton začne delovati na vašem polju psihe, samospoznavanja in vsega, kar vam preprečuje, da bi šli naprej. Vstopa v vaše polje potovanj, daljnih dežel in stvari iz podzavesti, da bi vas spodbudil k soočanju s preteklostjo. Lahko se na primer preselite v drugo državo in s tem se boste lahko za vedno poslovili od preteklosti. Pluton bi vam lahko dal tudi projekt na družbenih omrežjih, s katerim boste »zasloveli« in vplivali – bodite pripravljeni na veliko število novih sledilcev na omrežjih, ki bodo potrebovali vašo pozornost in nasvete. Pluton bo vplival tudi na vaše polje človečnosti – pričakovati je, da se boste ukvarjali s tem, kako pomagati drugim, verjetno se boste vključili v delo kakšne dobrodelne organizacije itd, piše mondo.rs.