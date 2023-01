Pluton v vodnarju bo pretresel naše temelje: popolni kaos se začenja zdaj in bo trajal do leta 2044

Če poznamo glavne astrološke dogodke letošnjega leta, lahko bolje razmišljamo in načrtujemo, kako najbolje izkoristiti novo leto. Čakajo nas naslednje pomembne stvari.

Saturn preide v ribi

7. marca se Saturn, strogi planet, ki ga povezujemo z odgovornostjo, zrelostjo in dolgotrajnimi lekcijami, premakne v vodno znamenje zelo drugačne narave. Ker je Saturn povezan s strukturo, ribi pa z ustvarjalnostjo in duhovnostjo, je to odlična priložnost, da se resno podate v umetniške in celo mistične vode.

Če ste rojeni med 21. majem 1993 in 30. junijem 1993 ali med 28. januarjem 1994 in 7. aprilom 1996, bo Saturn v vaši rojstni karti kmalu doživel poln cikel, kar pomeni, da se boste počasi pomaknili v globok trenutek rasti, transformacije in zorenja, piše portal The Cut.

Pluton v vodnarju

Kaj se je dogajalo 5. aprila 1777? To je bil namreč zadnji datum, ko je oddaljeni pritlikavi planet na koncu našega sončnega sistema vstopil v znamenje vodnarja. Pluton potrebuje neverjetnih 248 let, da dokonča orbito, kar pomeni, da so Plutonova gibanja resnično zelo pomembna. Pravzaprav Pluton ni zamenjal znamenja vse od leta 2008, ko je vstopil v ambicioznega kozoroga in se podal na 15-letno potovanje.

Pluton predstavlja dolgoročno generacijsko transformacijo, ki nas pretrese do temeljev. Torej, ko se Pluton premakne v Vodnarja – zadnje zračno znamenje horoskopa, povezano z napredkom, inovacijami in revolucijo – lahko pričakujemo velik razvoj, povezan s tehnologijo, medicino, vladnimi strukturami in celo družbo kot celoto. Od zdaj do leta 2044 bo Plutonovo premikanje skozi vodnarja zagotovo izzvalo naš »status quo«.

Jupiter v biku

Če obstaja planet, ki se zna zabavati, je to zagotovo Jupiter – nebesno telo, ki ga povezujejo z ekspanzijo, obiljem in žensko srečo. In znamenju, ki ga bo tokrat zasedel, se obeta nekaj čarobnega.

Jupiter se 16. maja premakne v zemeljskega bika – astrološko znamenje, povezano s pragmatizmom, namenom, financami in okoljem. Ne samo, da bo druga astrološka hiša bika v vaši rojstni karti prejela obilico dobrih vibracij (tako kot vsi planeti v tej hiši), ampak lahko na skupni ravni pozitivno vpliva na okoljski in gospodarski napredek.

Tisti, ki ste stari 12, 24, 36, 48, 60, 72 let in tako naprej (v korakih po 12, ker toliko traja Jupitrova orbita), se morate pripraviti, da boste doživeli Jupitrov povratek – čudovito astrološko prelomnico, ki prihaja v obliki dodatne sreče.

Vozli v ovnu in tehtnici

Ste vedeli, da so mrki velika stvar? To je zato, ker se aktivirata severni in južni vozel usode. Približno vsakih 18 mesecev te močne nebesne točke naredijo pomemben premik.

Letos se bosta premaknila na os oven-tehtnica, prvič po letu 2014. S severnim vozlom (prihodnost) v strastnem, živahnem ovnu in južnim vozlom (preteklost), ki zaseda partnersko usmerjeno tehtnico, se stvari usmerile k avtonomiji, individualnosti in novi realnosti, pišejo na stil.kurir.rs.

Sončev mrk

Prihajajo velike spremembe glede naših pogodb in zavezništev. To potovanje se bo začelo 20. aprila s popolnim sončnim mrkom v ovnu in nadaljevalo 14. oktobra z drugim sončnim mrkom v tehtnici, pri čemer pot popolnosti (pot, kjer je mrk najbolj viden) tvori dinamično diagonalo nad ZDA.

Starodavni astrologi so verjeli, da mrk po vsej državi nakazuje velike, kataklizmične spremembe za ta narod, in čeprav lahko traja nekaj let, da razumemo posledice tega tranzita, ni dvoma, da velike spremembe prihajajo. To se je zgodilo tudi leta 2017.

Retrogradna Venera

Vsakih 18 mesecev se Venera — planet ljubezni, lepote — poda na retrogradno pot. Od 22. julija do 3. septembra bo Venera retrogradna v levu, znamenju, ki je povezano s strastjo, pozornostjo in teatralnostjo, ki je večja od življenja. Ker ta retrogradnost vpliva na naše srčne zadeve, pričakujte spremembe v zvezi z ljubeznijo poleti 2023. Kar pa ni nujno slabo.

Čeprav v času retrogradne Venere ni priporočljivo izvajati kakršnih koli večjih estetskih sprememb (z drugimi besedami, v tem času morda ne boste želeli porabiti veliko denarja za prenovo dnevne sobe), nam ta pozicija planeta daje moč, da pojasnimo naše želje, potrebe in pričakovanja.

Če torej obstaja določena vrsta razmerja, po katerem ste hrepeneli – morda je to resno razmerje, morda razhod – ne bodite presenečeni, če vam bo med retrogradno Venero postalo jasno, kaj si želite v resnici.

Retrogradni Merkur

Letos smo »blagoslovljeni« z neverjetnimi štirimi retrogradnimi Merkurji: prvi je trenutno nad nami (do 18. januarja), čakajo nas še od 21. aprila do 14. maja, od 23. avgusta do 15. septembra in od 13. decembra do 23. decembra.

Ko se planet komunikacije giblje retrogradno, lahko pričakujemo prekinitve komunikacije, zamude pri transportu in tehnološke okvare. Zanimivo pri retrogradnem Merkurju 2023 je, da se vsi pojavljajo v zemeljskih znamenjih (kozorog, bik, devica in kozorog), kar pomeni, da bodo ti posebni tranziti izzvali naše strukture, rutine in urnike.

Čeprav se to morda ena bolj neprijetnih stvari, kar ste jih kdaj slišali, je to tudi priložnost, da sprejmemo spontanost in naključnost.