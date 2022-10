Pluton v disharmoničnem aspektu s Soncem

Pluton je vladar podzemlja, resen, strog, temačen, Sonce pa je vezano na umetnost, lepoto, voljo, moč, samozavest. Tako je naše Sonce, če ga imamo v aspektu s Plutonom, potemnjeno, obremenjeno. Nikakor ne moremo enako samozavestno svetiti kot tisti, ki imajo močno in neobremenjeno Sonce. Če ne prej, smo okrog 22. leta potisnjeni v osebno krizo in moramo v sebi odkriti tudi bolj temačne, manj prijetne lastnosti. Naš oče deluje s preveliko močjo, pritiska na nas in nam ne dopušča, da bi izrazili svoj jaz. Lahko gre tudi v drugo skrajnost in je brez moči, s tem pa nam kaže, kaj ne smemo postati, tako se oprimemo druge skrajnosti in se trudimo biti močni. Razvijemo karakterno supermoč in vsiljujemo svojo voljo, potiskamo in prisiljujemo tudi svet okrog nas, da deluje, kot smo si zamislili. Lahko seveda nihamo iz ene v drugo skrajnost, kar je značilno za Plutona. Ali smo v nekaterih odnosih izjemno superiorni, v drugih pa popolnoma brez moči.

Nehati se moramo boriti za moč. FOTO: Kieferpix, Getty Images

Ne glede na to, na kateri strani medalje se znajdemo, moramo iti v proces iskanja notranje moči, uvideti nemoč kot pretirano moč, s katero gradimo svoj svet, nujno je najti ravnotežje oziroma vsaj toliko zavesti, da ne gremo v skrajne situacije, škodljive za nas, torej da dopustimo grobo poseganje v našo, dobrobit nekoga drugega ali sami s svojo voljo ne posegamo preveč v svet drugih.

Za žensko je to naporna kombinacija. Po očetovem zgledu vabi v življenje moške, ki ne znajo imeti zdrave mere pri izražanju moči – popolna nemoč ali nadvlada. Ko hoče čutiti svojo moč, nekaj doseči, uspeti, ko je sama v vlogi moči, zna odkriti v sebi, da nima prave meje, da lahko s svojo voljo prisiljuje druge. In ker ima v sebi potencial superjunakinje, zelo močne osebnosti, se bodo moški ob njej počutili ogrožene in reagirali nanjo obrambno. Vedno se bo našel kak moški ali avtoriteta, ki se bo počutil ogroženega od človeka s to kombinacijo.

Najpomembneje se je zavedati svojih teženj, tako podrejanje kot nadvlada imata skupni imenovalec. Skozi krizo bomo poklicani k temu, da se spoznamo, v preobrazbo osebnosti. Vendar je na nas, da se odpremo tistemu, kar nas uči. Ker je v nas izjemno močna volja, lahko, ko ozavestimo težave, zgradimo na novo svojo moč. Moški morajo spustiti sliko očeta, se oblikovati po svoje. Ženske se moramo naučiti moške podpreti, spodbuditi in se ne boriti z njimi za moč.

Ne glede na občutek nemoči in nizko samozavest nam aspekt daje možnost velikega notranjega preporoda, moči, nas kliče, da to energijo uporabimo za kaj koristnega. Veliko ljudi s tem aspektom je samozaposlenih, nimajo šefa, kreirajo življenje po svoje. Simbolično bo pomagalo, če imate zlat obesek z zmajem, kačo ali feniksom.