Pljuča so povezana z žalostjo

Duhovni učitelji in strokovnjaki tradicionalne kitajske medicine opozarjajo, da so pljuča, ki jih jeseni pogosteje napadajo prehladni virusi, povezana z žalostjo na osebni in kolektivni ravni. Naša telesa se namreč spomnijo vseh travmatičnih dogodkov, ki so se nam zgodili – zlorab, nesreč, prizadetosti, a tudi veselja in radosti. Tako prihaja zadnja leta ob epidemiji na plan ogromno različnih čustev – od sočutja in hvaležnosti do izgube, zmede, jeze in negotovosti, pravijo guruji. Najbolj pa se prebuja dolgo potlačena žalost, ki na kolektivni ravni izhaja iz umiranja Zemlje, onesnaževanja in podnebnih sprememb, izsekavanja gozdov in požarov, a tudi ločenosti med ljudmi in sovraštva. Na osebni ravni pa gre po drugi strani za naše neuspehe, zamere in izgube.

Toda ali je prav, da se žalosti odpremo in jo začutimo ali se borimo proti njej in jo potiskamo nazaj vase? Odgovor je, da moramo kolektivno zaceliti naše rane, poskrbeti za Zemljo in zgraditi mostove med ljudmi, pravijo guruji. Osebno lahko začnete tako, da se zavedate svojega srca in se imate radi. Globoko vdihnite hvaležnost, ljubezen in radost v pljuča. Naredite prostor za spremembe, začutite in pozdravite svojo žalost.