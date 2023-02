Ples ženske in moške energije: otroka ne spočnite pod vplivom alkohola ali utrujeni

Duhovni učitelji poudarjajo, da so ženske izjemno pomembne, saj predstavljajo posebno vibracijo vesolja – sočutje, odpuščanje, zdravljenje, hranjenje, manifestiranje, negovanje, skrb za druge, razumevanje.

Moški prinašajo v svet resnico, fizično moč, zaščito, odkritost, modrost, aktivnost. V času velike transformacije človeštva se moramo na dušni ravni povezati z energijo, ki jo želimo razvijati v tem življenju. Svet namreč potrebuje več ženske energije – zdraviteljskih sposobnosti, intuicije, telepatije –, saj smo predolgo občudovali le moški način delovanja.

Da smo povezani s svojo primarno energijo, je še posebno pomembno, če si par želi otroka. Guruji odsvetujejo, da spočnete otroka, če je eden od staršev v tem času pijan ali alkoholik, izjemno utrujen, med bitkami – ne le v vojni, tudi če gre za boje za oblast, borbo v službi, družini, boj za preživetje, med orkanom, med sončnim zahodom, če je eden od staršev pod vplivom drog ali zdravil.

Starši naj v tem času zdravo jedo, pozitivno razmišljajo, so obdani z mirom in se dobro razumejo. Ko je čas za spočetje, naj si najprej privoščijo sproščujočo kopel, nato pa ustvarijo prijetno, mirno okolje s svečami, kadili in dišavami. Ljubiti naj se začnejo pol ure po kopanju, pravijo.