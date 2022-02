Planeti v tretji hiši nam dajejo namige, kako se vključujemo v svojo družino. Povezana je z bližnjimi sorodniki. Kažejo karmo s sorojenci, strici, tetami, bratranci in sestričnami ter kako se bomo razumeli z njimi. Prav tako v njej vidimo, kako se bo človek znašel v osnovni šoli, na potovanjih, kakšne so njegove komunikacijske sposobnosti in kako oster um ima. Ker hiša označuje naše neposredno okolje, lahko ugotovimo tudi, ali bo človek živel na deželi ali v mestu, ali ga bodo motili hrup in sosedi ...

Če je v tretji hiši Sonce, ste bili lahko v preteklem življenju eden od staršev človeka, ki je zdaj vaš oče ali mati ali sorojenec. Lahko pride na plan kar veliko nerešenih zadev med vama, kar lahko povzroči družinske napetosti.

Če je v tretji hiši Luna, ste bili vi v preteklosti v vlogi matere, zato še v tem življenju prevzemate materinsko vlogo v odnosu do brata/-ov, sestre/-er ali svojih staršev. Poleg tega imate odprto karmo s sorojenci.

Če je v vaši tretji hiši Merkur, je karma s sorojenci povezana s komunikacijo – opravljanjem, lažmi, izdajo, obsojanjem … Opazujte, kako komunicirate zdaj.

Natalna Venera v tretji hiši je znak harmoničnih odnosov s sorojenci. Če je npr. v tehtnici ali dvojčkih, to pomeni, da ste bili prijatelji z njimi tudi v preteklosti.

Mars v tretji hiši je znak, da ste in ste bili v vojni s sorojenci, med vami je veliko karme nasilja. Morda se morate v tem življenju naučiti postaviti zase, posebno v času sporov in nesporazumov.

Če je v tretji hiši Jupiter, ste bili s sorojenci nekoč vpleteni v religiozne zadeve ali ste bili učenjaki, morda duhovnik ali učitelj. Karma je povezana z razporejanjem svojega premoženja in vlogo v organizacijah. Če ste delali skupaj, morate morda dokončati odprte zadeve, povezane s črpanjem sredstev iz podjetja. To lahko dosežete tako, da ste zdaj zvesti in pošteni poslovni partnerji.

Če je v tretji hiši Saturn, je znak za karmo, povezano z veliko odgovornostjo do družine. Lahko ste v preteklih življenjih nadzorovali sorojence ali oni vas. Lahko ste/so nastopali v vlogi učitelja in učenca. Po drugi strani to kaže, da je starejši skrbel za drugega, če so starši prekmalu umrli.

Z Uranom v tretji hiši imate povečano potrebo po neodvisnosti od družine; želite si biti neodvisni, lahko ste prekinili vse stike z njimi. Neptun po drugi strani kaže, da imate občutek, da ne spadate v to družino, prav tako je lahko v odnosu s sorojenci veliko laži, zavajanja, goljufije, lahko imajo celo težave z drogami. Pluton kaže boje za moč s sorojenci; karmični dolg z njimi je povezan z nadzorom, uničevanjem, smrtjo.