Planeti v domu: paziti je treba, da se dober vpliv ne bi obrnil v slabo

Planet v domu je kot človek, ki ima lastno nepremičnino, nekdo, ki je na svojem, varen, mu nič ne manjka, njegov temelj je stabilen. Ima dom, v katerega lahko vabi druge in prek česar se drugi lahko počutijo vezane nanj. Nekaj velja, nekaj ima.

Če je planet v določenem znamenju, gre za dokaj energijsko povezanost dveh delov astrološke karte. Astrologija je kombinatorika – preplet gradnikov karte, planeti, znamenja, hiše, aspekti nam razkrivajo konkretne zgodbe. Povezovanje planeta in znamenja deluje na mil način, na energijski ravni, ne toliko skozi konkretne zgodbe. Planet se obleče v energijo znamenja in glede na kompatibilnost se v energiji znamenja bolje ali slabše počuti. Ko je doma, se počuti fenomenalno, saj mu je dovoljeno biti to, kar je, in je to lahko na sproščen, neposreden, celosten način.

V vsaki karti najdemo izzive in darove. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Luna, ki predstavlja mamo, otroke, nežnost, skrb, toploto, čustveno, osebno, psihično, se v obleki raka počuti najbolj »mamasto«, nežno, skrbno, toplo, ima stik s svojimi čustvi in zazna ter začuti potrebe in čustva drugih. Znamenje, v katerem je planet doma, dopušča, da se narava planeta razvije v vsej svoji polnosti. Nič denimo ne ovira skrbne, čustvene, negovalne energije Lune, da bi se izrazila. Vse, kar Luna predstavlja, se tako izraža ne le neposredno skozi arhetip, ampak tudi posredno prek vladavine hišam. Vidimo lahko, katera konkretna življenjska področja bodo v dobrem stanju. Luna kot vladarica druge hiše v svojem domu bo na primer prinesla dobro lastno vrednost in boljšo sposobnost služenja oziroma boljše materialne razmere. Mogoče je, da bomo na imetje zelo čustveno navezani, ne bomo se znali ničemur odpovedati in kopičili stvari, ker Lune v svojem znamenju nič ne ovira pri njenem polnem osebnem izrazu.

Toda planet v svojem domu te lahko tudi zapelje. Ker je to načelo v tebi tako močno, da lahko z njim kompenziraš primanjkljaj na drugih področjih ali razviješ ekstreme in slabosti energije, ki jo simbolizira planet. Ker planet nima muke, ovir, prilagajanja pri izražanju, je kot človek, ki je doma to, kar je, brez sramu in mask, tako se včasih preveč razbohoti tudi na katerem drugem področju, kjer ni običajno uporabljati njegove energije, potem delujemo na tak način.

Če je Luna v svojem znamenju močna, povsod delujemo s preveč skrbnosti, osebno, čustveno, tudi na področjih, kjer bi morali delovati strožje, hladnejše, odločnejše. Vsi planeti se lahko znajdejo v domu, ta položaj pa ima tako prednosti kot vrzeli, na katere je treba paziti, da se prijeten in dober vpliv ne bi obrnil v slabo in ga ne bi premočno uporabljali kot sredstvo kompenzacije tudi kje, kjer tak način delovanja ni koristen.