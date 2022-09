Planeti, povezani s karmičnimi vozli: če so blizu luninih vozlov, morate predelati stare lekcije

Planet, ki je blizu enega od luninih vozlov, ima poseben pomen. Zaradi njega ima lunin vozel večji vpliv. Konjunkcija vozla z natalnim planetom bo okrepila delovanje planeta in pokazala, kako je oseba kos življenju. Tesnejši je aspekt, močnejši je vpliv.

Planeti v konjunkciji s severnim luninim vozlom kažejo lastnosti, ki naj bi jih v tem življenju zavestno razvili. Če je planetov več, ima človek občutek nujnosti, da razvije njegove lastnosti. Izkušnje ga silijo, da pusti preteklost za seboj. Nabira si nova spoznanja in lastnosti, ki jih nakazuje znamenje severnega vozla, se pokažejo že v otroštvu.

Planet blizu južnega luninega vozla nakazuje lastnosti, razvite v preteklosti. Človek ima občutek, kot da jih je že navajen, in jih hitro usvoji. Talente, povezane s tem planetom, je mogoče še naprej razvijati ali jih izkoristiti bolj polno in zavestno.

Prej jih začne človek konstruktivno uporabljati, bolje je zanj. Taka duša ima potrebo, da nekatere karmične lekcije znova predela. Morda se ji bo ponovila preteklost, kajti karmična lekcija, ki jo ponazarja planet, včasih traja nekaj življenj. Južni lunin vozel v konjunkciji s planetom pogosto prinese plačevanje za pretekle napake ali spodrsljaje. V duši se zaveda, da si je izbral, da bo zdaj poplačal ta dolg.

Če imate planete blizu obeh luninih vozlov, morate predelati stare lekcije. FOTO: Perseomed/Getty Images

Če je planet v konjunkciji s severnim luninim vozlom, poglejte še hišo, ki ji ta planet vlada. Zadeve te hiše so po navadi deležne spodbude, za dosežke na teh področjih ni treba veliko truda. Če je planet v konjunkciji z južnim luninim vozlom, se na področjih hiše, ki ji vlada, lahko pojavljajo težave ali ovire. Morda gre za neizpolnjena pričakovanja, preizkušnje ali razreševanje zapletov iz preteklosti.

Če ima človek planete blizu obeh luninih vozlov, mora predelati lekcije iz preteklosti, a bo deležen tudi ugodnosti, ki mu bodo pomagale premagati napore in uspešno opraviti poslanstvo. Severni lunin vozel je ugoden za materialno obilje in posvetni vpliv, južni pa podpira duhovno rast.

Severni lunin vozel v konjunkciji s sredino neba, vrhom hiše kariere, bo človeka potiskal v soj žarometov, hkrati pa ga bo planet blizu južnega luninega vozla vezal na preteklost, najverjetneje z reševanjem družinskih zadev. Podobno kaže severni karmični vozel na ascendentu. Tak človek bo imel potrebo po uveljavljanju individualnosti, a se bo moral ukvarjati s karmo v čustveno intimni zvezi.

Če je severni lunin vozel v konjunkciji s katerim koli planetom, ima človek več osebne volje in nadzora nad tistim, kar predstavlja narava planeta, medtem ko južni karmični vozel označuje manj nadzora v teh zadevah.

Na delu je karma in tu imajo več besede višje kozmične sile. Konjunkcija med planetom in južnim vozlom prinaša priložnosti za duhovno rast, med planetom in severnim luninim vozlom pa priložnosti za pridobivanje posvetnega vpliva in zunanjega, materialnega bogastva. Planeti v kvadratu z luninima vozloma predstavljajo ovire na poti do teh ciljev.