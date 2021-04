Planeti in dnevi v tednu

Vsak planet ima drugačno vibracijo, ki je najbolj izrazita ravno na dan, ki mu vlada, zato lahko svoje aktivnosti uskladite in podprete z njihovo energijo.



Ponedeljek je dan Lune, naklonjen vsem dejavnostim v domu. Načrtujte srečanja s starejšimi vplivnimi ženskami, vse, povezano s prehrano, vključno z začetkom hujšanja. Luna spodbuja žensko energijo, plodnost, napovedovanje prihodnosti, vse, kar je povezano z morjem in ladjami.



Torek je dan Marsa, ki je naklonjen športnim in moškim dejavnostim. Spodbuja pogum, atletiko, tekmovalnost, zadolžen je za vojake in policiste. Peljite avto na popravilo, opravite tehnična dela …



Sreda je dan Merkurja, primeren za potovanja, denarne izmenjave, trgovino in komunikacijo, vzpostavljanje stikov, študij, odnose z javnostmi, oglaševanje, reševanje nesporazumov.



Četrtek je dan Jupitra, odličen za širjenje obzorij, saj prinaša nove priložnosti. Ta dan se s šefom pogajajte o plači, naklonjen je tudi vsem duhovnim in verskim zadevam, stikom z avtoritetami, organizacijo potovanj v daljne kraje, vsem oblikam širitve na poslovnem in zasebnem področju.



Petek je dan Venere, njegova energija pomaga pri ljubezenskih zadevah, vsem, povezanem z lepoto in estetiko, začetku sodelovanja – partnerstva, umetnosti vseh vrst, praznovanja, obletnice, spodbuja mir.



Sobota je dan Saturna, čas, ko se ukvarjamo z reševanjem težav. Spodbuja vse, kar je povezano z rudarstvom in minerali, ukvarjamo se lahko z dediščino, obiščemo stare starše, preverimo varnost hiše in avta, lotimo se vsega, kar zahteva vztrajnost in predanost.



Nedelja je dan Sonca, ki blagoslavlja vse, česar se lotimo. Prinaša veselje, uspeh, zaščito. Povežemo se lahko z otroki, se igramo, zaživimo in se zabavamo.

