Planeti, akterji v astrološki karti: bistveno je, kateri je najpomembnejši

V astroloških kartah so isti planeti, a so v vsaki izpostavljeni drugi, kar močno barva našo zunanjost in karakter. Pomembno je, kateri planet je v karti najpomembnejši. Kotni planet, tisti, ki je blizu štirim najpomembnejšim točkam astrološke karte - ascendentu, descendentu, vrhu četrte in desete hiše -, je posebno izražen, prav tako tisti, ki je povezan s konjunkcijo ali ozkim aplikativnim aspektom na vsaj enega od osebnih planetov. Osebni planeti so vladar ascendenta, Luna in Sonce. Poseben pomen ima tudi planet, ki vlada več kot trem drugim v karti. Seveda štejejo tudi vladarji znamenj treh najpomembnejših astroloških nebesnih teles (Lune, Sonca in vladarja ascendenta).

Planeti imajo svetlejše in temnejše plati. Če je Sonce v karti poudarjeno in izpostavljeno, imamo močno, odločno osebo, ki je rojen reševalec problemov. Sonce zunanjost olepša, prinaša lepe in svetle poteze, lepo grajeno, športno oblikovano telo. Je izjemen individualist in dober vodja. Toda ker je tako samozadosten, nikogar ne potrebuje, se ne zna z drugimi povezovati, vedno, tudi ko ni v vlogi vodje, pričakuje in zahteva, da se vse dogaja v skladu z njegovimi predstavami. Včasih je pretirano samozavesten in brez pravega znanja prevzame pretežke naloge.

Izpostavljena Venera prinaša lepoto in čut za estetiko. FOTO: Kharchenko/Getty Images

Če je v karti posameznika izpostavljena Luna, je oseba skrbna in sočutna, se pogosto žrtvuje za druge, pozabi nase. Ima sposobnost nege in skrbi, se dobro znajde z otroki, sploh z zelo majhnimi, hkrati so to osebe, ki so izjemno dobre v vseh poklicih, v katerih je treba za nekoga skrbeti, ga negovati, nahraniti, mu služiti. Toda ker je tako zelo čustvena, vse doživlja osebno, je precej muhasta in jo vodijo čustva. Včasih nekoliko težje nadzoruje hranjenje in težo, velikokrat je zato telo bolj polno vode. Luna vedno prinese poudarjena lička in naredi ljudi nekoliko bolj mehke.

Merkur je planet, ki naredi ljudi igrive, mladostne, bistre, toda manj resne in zanesljive. Pogosto izpostavljeni Merkur opisuje osebo, ki se rada zabava, ima rada družbo, rada bere in posluša, še raje se pogovarja. Merkur prinaša tudi prilagodljivost, včasih tudi drobno in gibčno telo, privihan nos. Slaba stran tega simpatičnega komunikatorja sta neodgovornost, neresnost. Celo njegova iznajdljivost meji na prevarantstvo, njegova besedna spretnost na lažnivost, tako sploh ne veš, kdaj te je ta očarljivi mladenič peljal žejnega čez vodo. Veliko besed in zamisli ima, ko jih je treba uresničiti, pa zna kar izginiti.

Venera kot izpostavljen planet v karti naredi ljudi urejene, fine, vesele, simpatične, lepe, z dolgimi trepalnicami, polnimi ustnicami, luknjicami v ličkih in gostimi kodri. Vsak njihov gib je lep, prefinjen, vse, kar oblečejo, je barvno in stilsko usklajeno. To so osebe, ki zelo veliko časa in denarja namenijo svojemu fizičnemu videzu. Slaba stran poudarjene Venere so pasivnost, uživaštvo, lenoba, pretirano iskanje veselja v takih in drugačnih čutnih užitkih.