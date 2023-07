Planetarna obdobja: vsak planet kaže različne dele naše psihe

V astrološki karti so nebesna telesa akterji, igralci, ki sprejemajo različne vloge in se premikajo po različnih prizoriščih. Vsak planet nakazuje različne dele naše psihe, hkrati odraža tudi najrazličnejše ljudi, ki jih srečujemo, in kako jih doživljamo, nas pa prikazuje v različnih življenjskih obdobjih. Ljudje se spreminjamo, tudi če smo bili kot otroci zelo občutljivi, smo lahko v odraslem življenju zelo trpežni. V astrološki karti vidimo, kakšno je določeno obdobje glede na to, kako je postavljen planet, ki ga predstavlja.

Od spočetja do osnovne šole nas predstavlja Luna. Mlajši je otrok, bolj je odvisen od staršev in ga nakazuje Luna. Če želimo dobiti uvid, kako se je počutil v zgodnjem otroštvu, pogledamo Luno glede na znamenje, hišo in aspekte. Z astrološko analizo razumemo čustvena stanja otroka in konkretne življenjske zgodbe v tem obdobju. Za Marilyn Monroe vemo, da je bilo njeno otroštvo zelo naporno, v njeni karti vidimo, da je Luna v napornem T-kvadratu.

Bolj otrok postane samostojen, bolj se želi igrati in raziskovati svet, bolj ga opisuje Merkur. Ta večinoma opisuje večji del osnovne šole. Ko analiziramo Merkur prek znamenja, hiše in aspektov, dobimo vpogled v to, kakšno je bilo to obdobje. Pri Tomu Hanksu vemo, da je imel težko obdobje v OŠ, in njegov Merkur je v kvadratu s Plutonom.

Planeti označujejo življenjska obdobja. FOTO: Tatyana Antusenok/Getty Images

Ko odraščamo, postajamo Venera. Analiziramo njen položaj v karti in ugotovimo, ali smo bili sramežljivi in zadržani, če je Venera v negativnem aspektu s Saturnom, ali privlačni in zanimivi, če je pozitivno povezana z Jupitrom. Pri Amy Winehouse je Venera v levu in tvori trigon z Neptunom, v puberteti se je pokazal njen talent.

Ko vstopamo v odrasli svet, začenjamo Sončevo obdobje, ki traja od ameriške polnoletnosti do 40 let. V tem času naj bi si ustvarili položaj v svetu. Kako nam bo šlo, je odvisno od rojstnega Sonca. Brad Pitt ima Sonce v 1. hiši, v strelcu, brez aspektov, kar nakazuje njegov uspeh v tem času.

Malo po 40. letu smo marsikaj ustvarili, a je mogoče z vztrajnostjo in delom stvari izpiliti. To je čas naše moči, odločenosti in borbenosti. V tej fazi smo pod vladavino Marsa. Tom Hanks je s svojim Marsom v vodnem trigonu v tem času veliko dosegel in pokazal izjemen talent.

V obdobju, ko še nismo stari, ko naše telo še dobro dela, smo poslovno veliko dosegli, smo pod vladavino Jupitra. Otroci so odrasli, žanjemo sadove preteklega dela, zadovoljni smo in si lahko več privoščimo. Kakšno bo to obdobje, je odvisno od natalnega Jupitra.

Ko nas telo ovira, imamo veliko zdravstvenih težav, prehajamo v Saturnovo obdobje. Kje se začne starost, je odvisno od posameznika. Po Saturnu v natalni karti se vidi, kakšna bo.