Peta hiša: v njej se skrivajo prijetne reči: užitki, ljubezen, otroci, počitnice

V peti hiši se skrivajo prijetne reči - užitki, ljubezen, otroci, počitnice, hobiji, ustvarjalnost in različne špekulacije, tveganja oz. igre na srečo. Preučimo jo, če želimo izvedeti, kakšne otroke bomo imeli, predvsem opisuje prvorojenca.

Znamenje na njenem vrhu ga običajno zelo natančno označuje - če je vrh v ognjenem ali zračnem znamenju, je večja verjetnost, da boste imeli fanta, če gre za zemljo ali vodo, pa deklico. Nato poiščite vladarja in poglejte, kako je aspektiran v vaši karti in v katerem znamenju je, če želite nadaljnje podrobnosti.

Prav tako je to hiša vašega notranjega otroka, ki se želi igrati, zabavati in ostati večno mlad. Ob pomoči planetov v tej hiši boste izvedeli, kako se to vidi, kako izražate svojo edinstvenost in se soočate s pričakovanji drugih.

Poleg tega vam ta hiša kaže več o tem, kako ljubite, opisuje vaša ljubezenska razmerja in to, kdo vas takoj pritegne v dobrem in slabem. Hiša je namreč povezana tudi s špekulacijami in igrami na srečo. Če je šibka ali planeti in aspekti kažejo izgubo, se nikar ne lotite tega. Ognjena znamenja na vrhu pete hiše raje tvegajo, zemeljska pa so bolj previdna. Zračna rada vidijo, da s partnerjem delijo tveganje, vodna pa hočejo oboje, dolgoročne in kratkoročne dobičke.

Planeti v njej nakazujejo, kakšni ljudje vas privlačijo. FOTO: Zoran Zeremski/Getty Images

Poglejte, kje v karti je vladar pete hiše. Tam se boste zabavali, veliko dajali, tam boste ustvarjalni, uživali boste in si polnili baterije. Ker je to tudi hiša rekreacije in športa, vam bosta hiša in znamenje vladarja pokazala, kje najbolj uživate. Če je npr. v tretji hiši, boste oboževali kratka potovanja, če je v deveti, daljša, če je v četrti, boste radi doma …

Planeti lahko kažejo, kakšni ljudje vas bodo privlačili – če je to Jupiter, so lahko strelci ali imajo močne poteze tega znamenja. Če je Merkur, vam bodo všeč dvojčki in device.

Ker je v tej hiši naše srce, lahko odkrijete, katere družabne igre, prostočasne dejavnosti, hobiji in zanimanja vas bodo osrečili. V povezavi z njo pa poglejte tudi deveto in prvo hišo, da vidite, ali imate talent za pisatelja ali umetnika. V povezavi s šesto in deseto hišo odkrijte, ali se lahko vaš hobi, nekaj, kar opravljate z veseljem, spremeni v poslovni projekt ali kariero.

Če poskušate prepoznati otroke v svoji karti, si zapomnite, da vaša peta hiša kaže prvorojenca, drugega otroka sedma hiša, tretjega deveta in tako naprej. Pri tem se zavedajte, da gre za vašo perspektivo – vaša peta hiša kaže, kako vi vidite in doživljate svoje otroke. Dodatne informacije najdete v njihovih kartah, v otrokovi peti hiši tako vidite, kateri hobiji so mu pisani na kožo.