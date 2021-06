Peta čakra in močni moški

Peta čakra je povezana s človekovo ustvarjalnostjo in v ta osebnostni tip spadajo ljudje z umetniškimi poklici in nagnjenji. Večina je moških, ki so razumski, vredni zaupanja, veliko jih je dandanes že v pokoju. Zelo aktivni in delavni so, imajo natančno zastavljen urnik in so odlični delavci. To so lahko pisarniški delavci ali ljudje, ki so odrasli na kmetiji in jim fizično delo ni tuje. Gre za najbolj jang, moški tip energije med vsemi.



Razmeroma zdravi so, nagnjeni pa so k raku, diabetesu in drugim s starostjo in prehrano povezanim boleznim. Običajno obožujejo zrezke, krompir, sladoled in piškote, precej manj kot solate. Lahko kadijo. Posledično se lahko zredijo, zbolijo … Ker delujejo predvsem fizično, so njihovi cilji konkretni in jih vodi praktičen način razmišljanja, niso filozofi ter ne berejo veliko, raje se zanesejo na svojo zdravo kmečko pamet, ki jim pomaga krmariti skozi življenje. Spodbujati jih je treba k razvijanju duhovnosti in spreminjanju prehrambnih navad, predvsem k omejevanju sladkorja.



Podskupina so izgoreli ljudje, ki so videti starejši, kot so, za kar sta kriva njihov način življenja in prehrana. Lahko gre za mame samohranilke ali ljudi določenih poklicev, ki pomagajo drugim, npr. medicinske sestre ali čistilke. Običajno bi jih zanimala duhovnost, a nimajo časa zanjo, ker so nenehno utrujeni. Večinoma nimajo časa za nič in samo čakajo na upokojitev, bolezen. Lahko se spopadajo z debelostjo zaradi neprimerne prehrane in premalo spanja. Pogosto fizično niso v najboljši pripravljenosti, zato se zdijo leni.



Opravljajo službo, vendar niso odlični delavci, saj jih ne motivirajo denar, moč, položaj ali kaj drugega. Pomembno jim je le, da preživijo. Pogosto so depresivni. Pomagajo si lahko z obiskovanjem savne, saj se v njej sprostijo.

