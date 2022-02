Pet znakov, ki se bodo marca kopali v denarju: enega izmed njih čaka nova služba

Merkur je že vstopil v vodnarja, kar nam prinaša olajšanje. S planeti v kozorogu namreč ni bilo šale in trenutno še vedno čutimo pritisk odgovornosti in obveznosti, a to se bo že marca spremenilo, predvsem pa bo finančno blagostanje doseglo naslednjih pet znakov.

Lev

Po januarski in februarski krizi na finančni ravni prihaja marec, ki vam bo prinesel večji priliv denarja. Sonce, Merkur in Jupiter v ribah vam prinašajo priložnost, da rešite vprašanje dedovanja. Prav tako bodo levi imeli možnost pridobiti sponzorstvo za projekt. To je odličen mesec za razpolaganje s premoženjem drugih ljudi.

Rak

Sonce v ribah vam prinaša denar iz tujine. Lahko je tudi sodelovanje s tujim podjetjem. Prav tako vam planeti v deveti hiši prinašajo možnost plačanega potovanja.

Vodnar

Za vas je leto polno presenečenj. Finančno ste že preskrbljeni, marca pa so vam naklonjeni tudi planeti, tako da boste imeli možnost zaslužka z dodatnim delom. Lahko se zgodi, da boste prejeli ponudbo za bolje plačano službo.

Bik

Merkur v ribah vam prinaša priložnost za zaslužek s prijatelji. Oseba, rojena v vodnem znamenju, s katero se družite, vam bo ponudila priložnost, da skupaj zaslužite denar na podlagi projekta. Prav tako je to priložnost, da dobite »službo prek vez«.

Škorpijon

Vse, kar boste naredili, se vam bo obrestovalo, piše espreso.co.rs. Če imate hobi, je marec pravi čas, da ta postane vaša primarna naloga in da z njim zaslužite. Tudi, če se ukvarjate z gostinstvom ali športom, bo marec za vas uspešen.