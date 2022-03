Pet razlogov, zakaj so ljudje, rojeni v znamenju rib, odlični prijatelji in partnerji

Ljudje, rojeni v znamenju rib, so ustvarjalni, radodarni in se bodo potrudili, da drugim pokažejo, kako zelo jim je mar zanje. Običajno imajo dober smisel za humor in so znani po svoji odprtosti.



Katerih pet lastnosti jih dela odlične prijatelje in partnerje?

Dobro čuvajo skrivnosti in obvladajo umetnost poslušanja

Vedno se lahko zanesete, da bodo ohranili vašo skrivnost. So občutljivi, empatični ljudje, ki razumejo, kako močno lahko prizadene izdaja. So subtilni in si prizadevajo razumeti ljubljene na vseh ravneh, in prav to jih naredi odlične poslušalce. Radi sprašujejo in so zelo iskreni, enako pričakujejo tudi od sogovornika. Vendar pa včasih oklevajo z izražanjem svojih mnenj, zato bodo morda potrebovali malo spodbude, da bi delili svoje poglede.

Imajo živo domišljijo (kar se vidi tudi v postelji)

Ribi so eno najbolj domiselnih astroloških znamenj, kar ni presenetljivo, če upoštevamo, da je njihov vladajoči planet Neptun, planet iluzij. V svojih glavah imajo že načrtovane romantične počitnice, domišljija, ki se včasih nanaša na splošne stvari, pa velja tudi za posteljo. Ko se sprostijo, bodo ribe vse svoje zamisli v spalnici spremenile v resničnost in bodo pripravljene preizkusiti tudi vaše.

So zelo občutljivi in ​​intuitivni

Ribe imajo okrepljeno občutljivost in intuicijo. Ravno zaradi tega bodo verjetno natančno vedeli, ali vas kaj moti ali ste veseli. Imajo dar, da prepoznajo razpoloženje in takoj opazijo spremembe. Poleg tega so odlični pri presojanju situacij. Vse, kar morajo storiti je, da vstopijo v sobo, jo pogledajo in vedeli bodo, kaj se dogaja. In prav to je razlog, zakaj je ribe vedno dobro imeti ob sebi.

So romantiki

Ribe so naravni romantiki ter uživajo v lahkotnem in prijetnem pogovoru. So dobra družba, radi se šalijo, imajo odličen smisel za humor, znani pa so tudi po zapeljivosti. Poleg tega so ljubitelji poezije in ljubezenskih pisem. Če ste z njimi v razmerju, pričakujte veliko romantike.

Spodbujajo druge, da sledijo svojim sanjam

Ribe rade sanjajo, prav tako pa rade pomagajo pri uresničevanju sanj drugih ljudi. Če torej naletite na oviro, vas bo vaš prijatelj ali partner, rojen v znamenju rib, opomnil, kako daleč ste prišli in zakaj ste s tem začeli. Ribe ne bodo stroge in vas ne bodo spominjale na vaše neuspehe. Z njihovim nežnim in skrbnim besednjakom se boste v trenutku počutili bolje, piše Miss Zdrava.