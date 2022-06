Pet najzvestejših astroloških znakov: z vami bodo v dobrem in slabem, vaše skrivnosti bodo odnesli v grob

Zvestoba se pojavlja v različnih oblikah – lahko je nekdo, bo vaše skrivnosti odnesel s seboj v grob, ali pa nekdo, ki bo z vami, ko bodo stvari šle narobe. Kateri astrološki znaki se lahko pohvalijo z zvestobo do groba?

Ribi

Ribe so čustvene. Vedno se lahko obrnete nanje, zaslužijo si vaše zaupanje, saj vam bodo vedno na voljo. Kriminalistična astrologinja Valerie Evans navaja to astrološko znamenje kot primer nezlomljive zvestobe. Evansova pravi, da so ribe znane tudi po neomajni zvestobi do svojih partnerjev. To znamenje za vas preveč skrbi, zato je le malo verjetno, da vas bo izdalo, pišejo na portalu MSN.

Rak

Raki na prvo mesto postavljajo prijatelje in družino, včasih celo nase. Skrbijo za druge in so izjemno zvesti. Če so vaši prijatelji, bodo vedno z vami, ko jih boste najbolj potrebovali. In če ste član njihove družine, bodo poskrbeli, da vam bo vedno prijetno.

Škorpijon

Evansova pravi, da bodo škorpijoni šli v skrajnosti, da bi pokazali svojo zvestobo. Neusmiljeno bodo preizkušali svojega partnerja, da bi ugotovili, ali so čustva vzajemna. Če ste v razmerju s škorpijonom, bodo želeli vedno vedeti vaše najgloblje misli in čustva. Toda ko jim jih zaupate, jih bodo obdržali zase.

Kozorog

Kozorog je odgovoren in predan. Ta praktični znak igra po pravilih. Znan je po svoji zvestobi, predvsem do svojega dela.

Bik

Bik je lahko trmast ali težaven, vendar se osredotoči na eno osebo in je ne izpusti. Najbolj cenijo stabilnost, zato jim lahko zaupate, da vam bodo vedno ščitili hrbet. Ta znak je z vami dolgoročno, zato lahko pričakujete zvestobo ne glede na to, ali ste prijatelji ali ljubimci.