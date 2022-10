Pazite se sončnega mrka 25. oktobra: tega nikar ne počnite

25. oktobra 2022 bo na nebu delni sončni mrk v znamenju tehtnice. Kot pravijo astrologi, bo to velik dogodek, ki bo korenito spremenil življenje večine astroloških znamenj. Ruska astrologinja Nadežda Černiševa je razkrila, kako se vesti med mrkom, kaj ga dela posebnega in kaj nam bo prinesel.

Posebnost tega mrka je, da pade na dan mlaja, v astrologiji se ta pojav imenuje »črna luna«, pišejo na portalu mondo.rs. V tem obdobju vladata močan psihični pritisk in pretirana čustvenost. Tudi Venera se bo ta dan približala soncu, kar lahko negativno vpliva na ljubezenske odnose. Večje število planetov v bližini sonca nakazuje, da bo mrk izjemno pomemben in usoden. Prisilil nas bo k hitremu in odločnemu ukrepanju, ​​koncu odnosov in dogodkov, ki nas že dlje časa mučijo. Rezultati mrka ne bodo vidni takoj, ampak v naslednjih šestih mesecih.

Na dan mrka in teden dni po njem nikakor ne podpisujte pomembnih pogodb, saj vam bo sicer zelo žal. Sonce močneje vpliva na moške, še posebej na tiste na vodilnih položajih. Prav tako to obdobje ni ugodno za postavljanje ciljev, načrtovanje in podobno, temveč je naklonjeno učenju, samoanalizi, obračanju k duhovnosti itd.

Kako bosta mrk in mlaj vplivala na posamezne astrološke znake?

Oven

Ovni bodo resno prizadeti. Nekateri lahko pričakujejo, da se bo partner končno odločil, vse priznal in se predal z dušo in s srcem, nekatere pa čaka nenadna prekinitev zveze.

Bik

To obdobje bo za bike pravo presenečenje. Vaša intuicija je neverjetno močna, zdaj vse vidite z druge perspektive. To vam bo koristilo.

Dvojčka

Ta mrk lahko dvojčke spodbudi, da spakirajo kovčke in odpotujejo, ne le kot turisti, ampak da popolnoma obrnejo svoje življenje in poiščejo srečo v drugi državi.

Rak

Za rake bo prišel odločilni trenutek v poslu. Nekateri bodo našli novo službo, drugi pa bodo ostali brez nje. Najpomembnejše pa je, da bodo te spremembe za rake korak naprej.

Lev

Levi naj pričakujejo presenečenja, povezana z družino, s starejšimi brati ali sestrami. V njihovem življenju se bo zgodila nepričakovana sprememba, ki bo vplivala nanje. Ne spuščajte se v prepire.

Devica

Device naj bodo še posebej pozorne na svoje zdravje. Nasvet je, da se posvetijo jogi ali meditaciji, saj sta to tehniki, ki bosta zmanjšali njihovo napetost in jih obvarovali pred boleznijo. Mogoče je nenačrtovano potovanje.

Tehtnica

Za tehtnice bo ta mrk najpomembnejši, saj se dogaja v njihovem znamenju. Čakajo jih korenite spremembe – podoba, ljubezen, glavna življenjska načela ... Pazite se bolezni.

Škorpijon

Škorpijona čakajo denarne težave. Preverite vse svoje kartice in gesla. Ne vlagajte v dvomljive posle in pazite na svoj jezik. Trenutek nepazljivosti ima lahko resne posledice.

Strelec

Mrk bo vplival predvsem na mlajše brate in sestre strelcev. Pomagajte jim, če potrebujejo podporo. Na delovnem mestu obstaja možnost izrazitega rivalstva.

Kozorog

V tem obdobju bi lahko kozorogi prodali ali kupili stanovanje, se izselili iz najetega ali se lotili prenove. Mogoče so tudi melanholija, žalost in depresija, vendar bodo ti občutki hitro minili.

Vodnar

Vodnarje čakajo velike spremembe v družini, vanjo vstopajo novi ljudje. Mrk prinaša tudi večjo kreativnost, vzemite čopič in platno ter ustvarjajte.

Ribi

Ribam ta mrk prinaša najboljše, v službi bodo razčistili odnose s »sovražniki«. Oni bodo izgubili, vi pa imate priložnost za napredovanje. Potrebujete dopust.