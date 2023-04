Pazite se: slavni astrolog razkriva, konec aprila bo za ta astrološka znamenja peklenski

Ruski astrolog Pavel Globa, čigar astrološke napovedi so izjemno natančne in tudi cenjene, razkriva, da konec aprila še posebej zahteven za štiri astrološka znamenja.

Oven

To znamenje je znano po svojem agresivnem obnašanju, zelo impulzivno rešujejo nesoglasja in težave z drugimi. Pogosto se zaradi takih dejanj znajdejo v še večjih težavah. Konec aprila bodo po mnenju Globe »poplačane« vse posledice arogantnega obnašanja iz preteklosti. Svetuje, da situacije ne poglabljajo, ampak se soočijo s posledicami, ki jih čakajo, in se iz njih kaj naučijo.

Tehtnica

Ruski astrolog poudarja, da so se pripadniki tega znamenja v preteklem obdobju premalo posvečali bližnjim in da so razvrednotili njihova čustva, kar je močno poslabšalo prijateljske in družinske odnose. In zato se bodo konec aprila počutili zelo osamljeni. Tehtnice se morajo čim prej potruditi, da popravijo odnose, saj so zelo blizu točke brez vrnitve, ne glede na to, kako zelo jih imajo drugi radi.

Strelec

Globa poudarja, da lahko strelec v tem mesecu utrpi velike izgube. Napoveduje, da obstaja velika verjetnost, da se bodo razšli z osebo, ki jo imajo zelo radi. Po drugi strani pa meni, da če bodo pozorni na svoje vedenje in bodo poskusili videti stvari z drugega vidika, bodo morda lahko preprečili tovrstni nesrečni razvoj dogodkov. Pojasnjuje tudi, da naj pozabijo na arogantnost in sebičnost, ki ju pogosto izkazujejo, saj bi jih te lastnosti lahko drago stale.

Kozorog

Možno je, da bodo imeli konflikte v službi po lastni krivdi, predvsem zaradi lenobe in pomanjkanja dela, zato se morajo pripraviti na zelo zahteven konec aprila. Po mnenju Globe obstaja možnost, da boste celo odpuščeni ali pa se boste soočili z velikimi finančnimi izgubami, piše alo.rs.