Pazite se: da in ne v času retrogradnega Merkurja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zaradi večje verjetnosti za nesporazume vse dvakrat povejte in pojasnite. FOTO: Fizkes/Getty Images

Merkur se je obrnil v retrogradno gibanje in pričakujete lahko, da vas bo marsikaj presenetilo, resnica bo prišla na plan in okostnjaki bodo popadali iz omare. Merkur je planet, ki skrbi za prenos informacij, zato je v tem času pametno zaščititi računalniška gesla in podatke. Zelo rado namreč prihaja do težav s tehnologijo in sklepanjem dogovorov in pogodb – zato jih sklenite po 3. novembru, ko bo Merkur spet direkten.Prihaja lahko do komunikacijskih šumov, težav na potovanjih, pri nakupu tehnike … Namesto da silite na pot v tem času in kupujete nov računalnik, se raje lotite opravil, ki jih retro Merkur podpira – to je vse, kar morate opraviti ponovno ali za nazaj. Znova preglejte pogodbe, preden jih podpišete. Obnovite stare dogovore, raje kot da sklepate nove. Spet se dobite s pozabljenimi starimi prijatelji. Preuredite stanovanje. Na spolzkem terenu boste, če želite obnoviti romanco – retrogradni Merkur sicer lahko prinese na plan stare ljubimce, a da bi z njimi zaključili, ne obnovili zvezo.Vsekakor dvakrat preverite vse, preden kar koli podpišete. Preden kaj poveste, dvakrat premislite in ponovite, če je treba, da vas bodo vsi razumeli. Preberite e-pošto za sabo, preden jo odpošljete. Pomembna pisma pošljite priporočeno, saj se sporočila v tem času rada izgubijo. Na sestanke in potovanja pojdite malce prej, saj so možne zamude. Lotite se vsega, kar počnete za nazaj. Pričakujte srečanja z ljudmi iz preteklosti. Povežite se s koreninami, obujajte spomine, glejte stare albume. Dvakrat preverite in potrdite datume srečanj, načrte … Zaščitite računalniške podatke. Na ta čas glejte kot na priložnost, da se ustavite in dokončate odprte zadeve.Izogibajte se kupovanju novih vozil, elektronike, pripomočkov, saj se bodo kvarili ali ne boste zadovoljni z njimi. Ne podpisujte pogodb nepremišljeno, celo zavlačujte s podpisom, če se da. Ne potegnite prehitro zaključkov, ker vas lahko drugi narobe razumejo ali vi njih. Če se vrne bivši, ne skočite takoj z njim med rjuhe, ker ne bo trajalo. Ne pošiljajte mailov prehitro, saj jih boste lahko poslali napačni osebi. Ne lotevajte se novih projektov, dokler je na vaši listi opravil kar koli, kar morate pred tem zaključiti. Ne verjemite vsemu, kar slišite, in ne zavajajte drugih. Ne širite govoric, zlasti nepreverjenih. Ne bodite površni in ne iščite bližnjic.Zavedajte se, da vam ni treba vedno divjati naprej, lahko se ustavite in dokončate projekte in opravila, s katerimi ste odlašali. Večina ljudi se sploh ne zaveda, koliko odprtih zadev, obljub in nedokončanih nalog so si zadali, kar jim ves čas po malem krade energijo in vzbuja slabo vest. V tem času vam ni treba začenjati novih podvigov, ampak se umirite in zaprite odprte datoteke, da boste šli lahko, ko bo Merkur spet direkten, neobremenjeno naprej. Ne upirajte se kaosu naslednjih treh tednov ter pomanjkanju nadzora, ampak mirno in načrtno izkoristite Merkurjeve lekcije.