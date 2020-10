Pazite na svojo energijo

Energija je povsod okoli nas in ves čas prehaja med nami. Vsak od nas ima svoje energijsko polje in v prostoru se naše energije srečujejo. Včasih nas energijske izmenjave z drugimi podpirajo in drugič omejujejo. Slednjemu smo izpostavljeni, ko se ne počutimo dobro in smo šibki, ko nismo močno zasidrani v svojem energijskem polju. Takrat se lahko vanj prisesa kdor koli, saj ste odprti in nezaščiteni. Vse to se seveda dogaja na nezavedni ravni in pogosto šele pozneje spoznamo, da nam je nekdo izpil vso energijo. Edina rešitev je, da smo v odnosih zavestni in pazimo na svojo energijo.



Naše počutje in razpoloženje privlači stvari in ljudi v naše življenje po zakonu privlačnosti. Če smo vedri in zadovoljni, povezani s svojim višjim jazom, sledimo znamenjem, poslušamo intuicijo, imamo moč ustvarjati, kar si želimo, ter sami nadzorovati svoje življenje. Če smo potrti in zaskrbljeni, smo preprosto manj povezani z vesoljem in nimamo moči privabljanja obilja v svoje življenje. In tudi ko dovolimo, da na nas vplivajo nizke energije nekoga drugega, ki vdre v naše polje, nas to potegne na energijsko raven, s katere ne moremo ustvarjati, saj nimamo moči, nižje vibracije pa ne morejo ustvariti ničesar razen še več negativnega. Zdaj veste, zakaj je tako pomembno, da sami poskrbite, da se dobro počutite, in da skrbite zase. Tako boste namreč močnejši in ne bo možnosti, da bi vas kdor koli potegnil na dno.