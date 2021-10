Pazite, komu zaupate: ta tri astrološka znamenja vas bodo najverjetneje izdala

Večina ljudi ima vsaj eno bližnjo osebo, ki ji zaupa skrivnosti in za katero meni, da je tega zaupanja vredna. Včasih pa se lahko tudi pošteno zmotimo in na žalost prepozno odkrijemo, da ne znajo vsi zadržati skrivnosti zase.



Po mnenju astrologov so to tri astrološka znamenja, na katera se ne bi smeli zanašati, saj se verjame, da bodo naše skrivnosti delili naprej, pišejo na portalu Pinkvilla.

Lev Čeprav včasih radi vsiljujejo svojo voljo in pravila, so v prijateljskih odnosih večinoma veseli in sproščeni, zaradi česar so dobri prijatelji, ki jih je dobro imeti ob sebi. In čeprav ne bodo za brez veze izdali vašega zaupanja, bodo takoj, ko bo njihovo dostojanstvo pod vprašajem, obrnili ploščo. Zato bodite raje previdni, kaj boste zaupali levu.

Ribi Čeprav ribe veljajo za znamenje, ki si zlahka ustvari dobra prijateljstva, jim ne bi smeli vedno zaupati, in sicer iz enega preprostega razloga: če se bodo ribe počutile ogrožene, se lahko hitro zgodi, da bodo nekomu tretjemu razkrile vaše skrivnosti. Ribe so nekoliko obsedene same s seboj, zato nimajo težav, da se postavijo na prvo mesto in delajo samo tisto, kar je za njih najboljše.

Strelec Strelci so znani po svojem entuziazmu in najraje se zabavajo. Zato ne preseneča, da sta njihov lastni užitek in zabava pogosto prioriteti. Ko se z njimi zabavate, bo vaš odnos odličen, a ko bo med vami prišlo do trenj, bodite pozorni – najverjetneje ne bodo več vredni zaupanja.

