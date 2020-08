Paž novcev je praktičen in prizemljen človek, zna z denarjem.

Paž palic je samozavesten in iznajdljiv človek, energičen in optimističen, nov prijatelj ali ljubimec. Ima lastnosti elementa ognja, zato je odprt, spontan, podjeten in priljubljen, zna prepričati druge. Lahko nas bo nečesa naučil, ali je tujec in pustolovec, povezan s tujino. V branju kaže nove načrte, počitnice, novice iz daljnih krajev, sporočilo, ponudbo za službo, lahko se oglasi nekdo iz tujine. Če je karta obrnjena, je to nekdo, ki zahteva pozornost, se pritožuje in prinaša slabe novice.Paž novcev je preudaren in previden, zanesljiv, spreten, ima smisel za denar, torej poudarjen element zemlje. Kot položaj predstavlja nov cilj ali začetek nove dejavnosti in se pokaže ljudem, naveličanim rutine, ki si želijo zamenjati službo. V ljubezni svetuje previdnost. Če je obrnjen, je to nekdo razvajen, ki igra žrtev.