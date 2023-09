Ozdravite grleno čakro: pomagajte si z vonji sivke, mete, kamilice ali ciprese

Čakre so energijski centri v našem astralnem telesu, ki delujejo podobno kot žleze v fizičnem telesu. Imamo jih sedem, začenši s korensko nad presredkom, nato se nizajo vse do kronske. Guruji pravijo, da se prav s peto, grleno čakro začne potovanje k naši božanskosti. Energije prve in druge so namreč povezane z našimi animalističnimi težnjami, tretja in četrta pa predstavljata človeška hotenja. Vse od pete naprej – torej zadnje tri – pa predstavljajo človekovo dviganje k božanski iskri.

Grlena čakra je peti večji energijski center človeškega telesa, ki skrbi za komunikacijo in ustvarjalnost. Če energija uravnoteženo teče skoznjo, lažje govorimo in poslušamo. Veliko pevcev ima to čakro v popolnem ravnovesju. Če je tako, se izražamo jasno in neposredno, govorimo svojo resnico. Komunikacija je lažja tako na običajni kot eterični ravni, saj se okrepijo naše intuitivne sposobnosti. Razcvetijo se naša kreativnost in ideje. Zdi se nam, da imamo namen v življenju.



Pomaga, če se oblečete v modro, ki je barva pete čakre. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Če je zablokirana, po drugi strani govorimo preveč ali neprimerno, ne poslušamo drugih, ne zadržimo skrivnosti zase, lažemo in opravljamo. Lahko smo pretirano skrivnostni ali sramežljivi, se bojimo nastopanja in ne vidimo smisla življenja. Guruji pa so ugotovili tudi, da jo lahko blokira dolgotrajna travma, ko smo npr. nemočno branili svoje stališče. Lahko ste zaradi tega pozneje nehali pojasnjevati, kaj mislite, ter razmišljate negativno. Ker vibrirate na nizkih vibracijah, privlačite podobne situacije ter razvijete negativni življenjski nazor.Če se to zgodi, jo morate pozdraviti. Pomagate si lahko s petjem, s tem, da čim več jasno izražate svoja čustva, lahko jih tudi zapišete v dnevnik. Koristno je tudi, če se smejete, kričite, celo kašljate, da premaknete zastalo energijo. Ne lažite si in bodite čim bolj iskreni s sabo – če ste jezni, si priznajte, da ste. Če se vam nečesa ne ljubi storiti, si to povejte, namesto da iščete izgovore. Drugim ne lažite – vadite diplomacijo in se naučite govoriti svojo resnico, ne da prizadenete druge. Vadite molčečnost – začnite z dvema urama na dan.Pomagajo lahko tudi določeni jogijski položaji. Držite se vzravnano. Pomagajte si z aromaterapijo – z vonji sivke, mete, kamilice ali ciprese. Grlena čakra je povezana z modro barvo, zato nosite modra oblačila. Če pa je popolnoma zaprta, je še bolj pomembno, da dobite nazaj svoj glas. Ko jo boste pozdravili, se bo izboljšalo tudi vaše življenje. Čutili boste, da spet stojite v svoji moči. Pristno se boste izražali tako v odnosu do sebe kot drugih.