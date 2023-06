Ozavestite občutke, odkrijte, kje se skriva napetost

Vzemite si čas zase. Udobno se namestite na mirno mesto, kjer vas ne bo nihče motil in se dobro počutite. Ob sebi imejte beležnico in pisalo, da si boste zapisali svoje vtise. Zaprite oči, da se lažje potopite v svoj notranji svet. Nekaj časa globoko dihajte. Ozavestite svoj dih. Nekaj časa spremljajte ritem in zvok svojega dihanja. Občutite svoje telo od nožnih prstov do vrha glave. Z notranjim očesom ga preskenirajte in opazujte, kje so neravnovesja.

Odkrijte, kje se v njem skriva napetost. Najpogosteje se ta navzven kaže kot boleča ramena, teža na zgodnjem delu hrbta, stisnjeni zobje, skrčena drža, pritisk okoli srca ali kamen v želodcu. V žlički se pogosto zadržuje napetost, kar boste zaznali ob skrbnem opazovanju telesa. Poskusite z vsakim izdihom sprostiti napetosti in mišice. Včasih boste za to potrebovali več časa, drugič manj, a naj se vam ne mudi. Dajte si dovolj časa za to, da se sprostite, šele nato počasi odprite oči.