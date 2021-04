Oven z vodnim ascendentom

Uskladiti morajo ovnovsko impulzivnost in vodno čustveno noto. FOTO: Natasaadzic/Getty Images

Če je ascendent v raku, Sonce pa v ovnu, pri človeku prevladuje zunanja občutljivost, ki prekriva notranji pogum. Navzven se zdi poln kapric in sebičen, egocentričen, čeprav po drugi strani precej dobro razume druge. Toda to razumevanje redko upošteva, navzven se lahko zdi pravi tiran. Dobro ve, kaj hoče, a le stežka to doseže zaradi svoje narave: dvojnost med rakom in ovnom mu namreč povzroča težave.Če gre kaj narobe, želijo biti sami, a če jih drugi ubogajo in jih pustijo, jim tega ne oprostijo. Želijo trikratno opravičilo za vse. Ko so poraženi, močno trpijo. Preveč se poistovetijo z zadevo, zaradi katere so se sprli z nekom. Po naravi so mirni in zadržani, a tudi zelo hitro vzkipijo in so lahko nepotrpežljivi in ukazovalni.Neodvisni so in sposobni, a trpijo zaradi svoje hitre razdraženosti, ki izhaja iz prevelike občutljivosti. Velika verjetnost je, da bodo moškega s to kombinacijo podpirale ženske, tudi finančno.Človek, ki ima Sonce v ovnu in ascendent v škorpijonu, se drugim zdi ognjevit, vedno se dokazuje svetu. Hitro pride v spor z vsemi, ki imajo drugačno mnenje. Idealist je, kar lahko preraste v fanatizem. Ob vsaki priložnosti navaja zakone in piše pritožbe. Pogosto drugim ne pusti do besede. Ko se za nekaj ogreje, vztraja tako dolgo, da postane pravi strokovnjak za to področje. Zanj je pomembno, da doseže cilj in ga spremljajo fanfare. Vsi so presenečeni nad njegovo močjo, saj je neumoren.Težko je shajati z njim, saj drugi ne vedo, kaj naj počnejo s tako jedrsko elektrarno, zato je pogosto osamljen. Borec je in se hitro zaplete v prepire. Lahko si naloži preveč dela, saj pretirava z vsem v življenju, kar lahko vodi v izgorelost ali bolezen. Rad kritizira druge, je sarkastičen in krut, če mu kdo nasprotuje.Če je ascendent v ribah in Sonce v ovnu, je človek razpet med željo po takojšnji nepremišljeni akciji in poslušanju intuicije. Ne zna počakati, zato pogosto ne posluša, kaj mu pravi notranji glas. Njegova impulzivnost pogosto uniči vse, kar bi sicer dosegel, če bi počakal, da se situacija razvije. Zato pogosto ni najbolj srečen in zadovoljen, pogosto zboli. Ne prenese poraza, težko stopi na pravo pot in najde ustreznega partnerja, saj želi ohraniti distanco z drugimi. Pogosto se pomiluje, nato pa se z ovnovsko močjo in pogumom dvigne z dna.Veliko lahko doseže na področju literature in umetnosti, sčasoma lahko postane uspešen in zasede dober položaj. Romantičen je, prilagodljiv, ima bujno domišljijo in včasih čudaške ideje. Drugim se zdi, kot da ne bi bil s tega sveta. Nanj močno vplivajo okoliščine. Radodaren je in sočuten. Razpoloženje se mu hitro spreminja, a ima hkrati močno voljo. Lahko je privlačen in ima mnogo različnih ciljev. Razgledan je, rad je v dobri družbi, strasten, a spremenljiv. Ko se ustali, ima lahko veliko družino.Finančno je lahko uspešen. Dobro se zna pogajati. Drugi pravijo, da je zelo občutljiv, a ne razumejo, da je pod površino nekdo, ki marsikaj prenese.