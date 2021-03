Oven z ognjenim ascendentom

Dvojni ovni so pogosto športniki. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Dvojni oven ima neomejeno zalogo energije in preskakuje od enega cilja do drugega. V življenju bo uspešen, če mu bo uspelo ukrotiti svoj neskončni entuziazem. Pogosto so to pionirji in inovatorji, ki težijo k akciji in uspehu. Odkriti so in pošteni, a jih drugi zlahka pretentajo, kajti ne poznajo dobro človeške narave. Prepričani so o svojem prav, a si pogosto premislijo. Nimajo kaj dosti potrpljenja.Lahko jih vodi polno idej, a na poti do cilja nenehno spreminjajo smer. Radi ponavljajo iste napake. Drugim se zdijo privlačni s svojo toplino, šarmom in samozavestjo, a jih dvojni ovni redko upoštevajo, saj dosegajo cilje po svoje. V vsem morajo biti prvi, pogosto se vrivajo v vrsto, v odnosih jih zanimajo samo njihove potrebe. Finančno so pogosto v minusu, od drugih vzamejo denar brez težav in ga porabijo za svoje užitke. Lahko so ignorantski in vzvišeni.Ovni z levovskim ascendentom navzven kažejo samonadzor, radi vodijo in so se pripravljeni boriti za to, da so glavni. Morajo pokazati svojo veličino. Pogumni so in se kažejo kot mirovniki, a le dokler drugi sledijo njihovim zahtevam. Najprej v ozadju do zadnjih podrobnosti organizirajo svoje podvige, ko se zaslišijo fanfare, pa stopijo v ospredje in požanjejo slavo. So kot generali, ki pa znajo nositi odgovornost, sposobni vodje so, ki spodbudijo druge k akciji. Uspeh je zanje zelo pomemben in družijo se z visokimi krogi.Odprti so in častni, radodarni in nadarjeni, dominantni in ponosni, vročekrvni, a se njihova jeza hitro ohladi. Veliko prijateljev imajo, radi so v središču pozornosti. Znajo biti pravi megalomani, denar zapravljajo za statusne simbole. Izbirajo si partnerje, ki jim znajo laskati. Izredno ponosni so in pričakujejo pohvalo za vsako malenkost.Oven z ascendentom v strelcu je nenehno razpet med potrebo, da plane v bitko ali počaka. Vedno začne s samozaupanjem, a se umakne ob prvi kritiki. Išče resnico, izredno pošten je, zna tvegati in je vedno pripravljen sprejemati nove ideje in način življenja. Odkrit je, odprt, radodaren in iskren, vedno je v pogonu in si prizadeva za nove dosežke. Poleg tega je optimističen in entuziastičen, v njegovi bližini se vsi dobro počutijo.Zaradi svoje iskrenosti marsikdaj zine kaj, kar bi bilo bolje obdržati zase. Vročekrven in nepotrpežljiv je, pogosto vznemirjen brez očitnega razloga, a redko maščevalen. Ima močan občutek za pravičnost in nepošteni ljudje ga pogosto prizadenejo. Poleg tega je vljuden in mladosten. Uživa v svoji neodvisnosti, ki je ne želi žrtvovati. Rad ima mirne in harmonične odnose in se ne želi prepirati.