Otrok, ki ni razvil uporništva, se v odraslosti upira vsemu

Guruji pravijo, da imamo lahko tudi negativne vodnike, če smo sami negativna duša, če smo pod vplivom alkohola ali negativnih čustev. Negativne duše so ljudje, ki so sprejeli veliko negativnih odločitev – ne gre za hudodelce, ampak za to, da si je nekdo želel postati frizer, a šel za mehanika, ker je bilo lažje, nato pa je vse življenje nesrečen.

Oseba, ki sprejme veliko napačnih odločitev, je ves čas zagrenjena in živi v pomanjkanju. Ni slaba, a ker je zabredla, nima več povezave z virom, zato je energijski vampir, saj ne prejema energije, zato to že predelano krade drugim. Parazitsko živi, se smili sama sebi in manipulira. Pri tem ni bistveno, ali je to stara ali mlada duša, ampak da si je vse to nakopala sama v tej inkarnaciji ali več inkarnacijah. Potem se rodi staršem z enako vibracijo in zdi se ji, da so jo oni zatravmirali.

Primer nekoga z negativnim vodnikom je lahko nekdo, ki brez razloga divja po cesti, samo da krši pravila. Človek si takega vodnika sam prikliče, ker ga je nekoč potreboval, npr. podrejeni otrok, ki ni razvil uporništva, v odraslosti »zaposli« negativnega vodnika trme in se upira vsemu, tudi ko ni treba, npr. prometnim znakom, ker ga omejujejo.