Otroci močno čutijo energije

»Majhni otroci oziroma dojenčki so zelo občutljivi za vplive zemeljskih in človeških energij, nadčutno jih doživljajo in z jokom in krči opozarjajo, da jim okolje ne ustreza,« pravi Antonija Krajnc v svoji knjigi Iskanja. Posebno jih moramo varovati pred pogledi neznanih ljudi.

»V očeh je namreč močna energija duše, ki izžareva navzven ali vleče k sebi. Če opazujemo otroke do četrtega leta, lahko ugotovimo, da oni vedo, kateri ljudje so dobri zanje in kateri ne. Vse piše v njihovih očeh, ki druge ljudi sprejemajo ali ne. Otroci ne lažejo, ne poznajo diplomacije ali kompromisa in ni jih mogoče podkupiti. Ko se ne počutijo varne, poiščejo zavetje staršev, skrijejo se v njihov energijski plašč in opazujejo osebo, ki je ne sprejemajo in je ne želijo dati delov svoje čiste energije. Občutijo namreč krajo svoje energije, vsiljevanje tujih, neprijaznih, neznanih energij v svoje polje. Ne želijo ega in se upirajo, zato to sprejmimo in jim pomagajmo,« še dodaja.