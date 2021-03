Osvobodite se vzorcev in prepričanj

Sedite, zaprite oči in upočasnite dihanje. Zavedajte se ponavljajočega se vzorca v svojem življenju in ga nekaj časa opazujte, vključno s svojimi odzivi nanj. Opazujte omejujoče prepričanje ali negativno misel, ki vas vodi v ponavljajočo se življenjsko temo.



Vedite, da način vašega doživljanja in interpretiranja izkušnje privlači še več enakega, zato prosite višji jaz, naj vam pomaga videti stvari na način, ki lahko pripomore k rešitvi trenutne situacije. Osredotočite se na enega od pomembnejših vzorcev. Spomnite se različnih obdobij v življenju, ko se je tema ponovila. Kaj se je tedaj dogajalo z vami? V kakšnih okoliščinah ste bili? Kako ste razmišljali? Kakšne so bile vaše prevladujoče misli? Katera čustva so vas preplavljala ob tem? Kako se je vaša notranja resničnost ujemala s podobno energijo v zunanjem svetu?



Premislite, kako ste se odzivali na dogajanje in katere lekcije, darila, modrosti ste lahko potegnili iz te izkušnje in svojega odziva nanjo. Se lahko iz preteklosti naučite kaj o delovanju zakona privlačnosti, da boste v prihodnje privabili drugačne rezultate? Zavedajte se, da je čas, da spustite, kar vam ne služi več, zacelite stare rane in opustite pretekla prepričanja.

Predstavljajte si, da se povežete z zdravilno energijo vesolja, vira ali stvarnika, ter prosite, naj vas preplavi in objame. Nato povabite v svoje misli osebo, prepričanje ali vzorec, ki ga želite razrešiti. Predstavljajte si, da zdravilna energija teče od vašega srca do drugega človeka ali situacije ter vaju povezuje.



Prosite svoje vodnike oziroma višji jaz, naj se ta energijski vzorec konča, nato pa vizualizirajte, da z ljubeznijo prerežete energijske vezi, ki vas povezujejo s tem človekom ali vzorcem. Opazujte, kako se razkrajajo. Nato se osredotočite na tisto, kar želite manifestirati ali privabiti v svoje življenje. Čim bolj živo in doživeto si to predstavljajte, kot bi se to že dogajalo. Zavedajte se, kako srečni ste, poglejte, kdo je z vami, užijte zvoke, čustva in hvaležnost za to darilo. Ko začutite, da je prizor dovolj močan, globoko vdihnite.



Predstavljajte si, da z izdihom prenesete energijo v vse, kar si želite. Vdihnite v prizor življenje in ga s tem opolnomočite.

Posedite in občutite notranji premik v sebi, počakajte, da se stvari usedejo. Ko ste pripravljeni, počasi odprite oči.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: