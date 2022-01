Osvobodimo svojo podzavest

Z delom na sebi se učimo spreminjati svojo podzavest, se osvoboditi stvari iz tega ali preteklih življenj, ki nas vodijo ter omejujejo, pravijo duhovni učitelji. Pri tem si lahko pomagamo z različnimi tehnikami ali vajami, saj je podzavest kompleksna in ji ne moremo preprosto naročiti, naj zbriše travmatične dogodke, strahove, vzorce in prepričanja.

Ko začnemo preprogramiranje podzavesti, je smiselno najprej narediti odvezavo od staršev, saj s tem odvežemo od sebe vzgojo in njihova prepričanja, s katerimi v odraslosti nimamo česa početi. Sledi odvezava od osebe, ki nas najbolj muči, npr. nekdanjega partnerja, šele nato se posvetimo drugim odnosom z ljudmi, ki nas obdajajo.

Guruji pravijo, da so odnosi v resnici na energijski ravni videti kot hobotnice, pri čemer z eno lovko nekoga vlečemo k sebi, z drugo pa ga odrivamo. Ne le da nas to bremeni, če zadeve ne rešimo in z nekom le prekinemo odnos, ne da bi predelali lekcijo, ki se skriva za njim, slej ko prej srečamo podobno osebo in zgodba se nam ponovi.

Z nenehno ponavljajočim se načinom vedenja namreč ves čas kličemo isto stvar – in tista stvar pride. Toda če delamo na tem, lahko mirno pridemo skozi kar koli. Le s trenutnim partnerjem ne smemo delati odvezave, saj bi s tem prekinili dušno pogodbo in strast. Ko ne veljajo več pravila, namreč ni več vezan na nas in lahko odide. Tudi od otrok se tako ne odvezujemo, dokler ne pridejo v puberteto.

Na ta način sicer lahko rešujemo vse težave iz preteklih in sedanjih življenj. Ne moremo narediti napake, saj gre v resnici le za osvobajanje sebe. Po odvezavi pa nam ni treba narediti ničesar več. Novi ljudje in priložnosti nas najdejo sami. Nikoli torej nismo žrtve, če pa se počutimo tako in se vračamo v to prepričanje, je najbolje, da se odvežemo od tega vzorca.