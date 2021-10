Osupljiva prerokba starodavnih Indijancev: človeštvu, kot ga poznamo, se bliža konec

Starodavne prerokbe o sodnem dnevu najdemo v številnih svetih knjigah, spisih in legendah po vsem svetu. Nekatere od teh prerokb izpodbijajo naša prepričanja in zaupanje v prihodnost. Se bo svet, kakršnega poznamo, popolnoma končal? Bo človeštvo prenehalo obstajati? Mavrična prerokba Indijancev ponuja zanimiv in drugačen pogled na prihodnji svet.

Mavrični bojevniki bodo rešili svet

V prejšnjem stoletju je imela stara modra ženska iz indijanskega ljudstva Cree, imenovana 'Ognjene oči', vizijo prihodnosti. Prerokovala je, da bo nekega dne zaradi človeškega pohlepa zemlja opustošena in onesnažena, gozdovi uničeni, ptice bodo popadale z neba, vode bodo potemnele, ribe bodo zastrupljene, dreves ne bo več, človeštvo, kot ga poznamo, pa bo prenehalo obstajati. Prišel bo čas, ko bodo potrebni varuhi legend, zgodb, kulturnih obredov in mitov ter vseh starodavnih običajev, da nam povrnejo zdravje in Zemlji svojo moč. Oni bodo ključ do preživetja človeštva. Imenujejo se 'mavrični bojevniki'.

Prišel bo dan prebujenja, ko bodo ljudje vseh plemen oblikovali Novi svet pravičnosti, miru, svobode in priznanja Velika Duha (indijanski vrhovni bog). Po besedah odbora ameriških Indijancev Manataka (Manataka American Indian Council) bi 'mavrični bojevniki' širili ta sporočila in učili vsa ljudstva Zemlje, kako živeti 'pot Velikega Duha.' Povedali bi jim o tem, kako se je današnji svet odvrnil od Velikega Duha in da je to razlog, zakaj je naša Zemlja bolna. Ljudi bi naučili starodavnih praks enotnosti, ljubezni in razumevanja. Učili bi o harmoniji med ljudmi na vseh štirih koncih Zemlje. Bili bi brez ljubosumja in ljubili bi vse človeštvo, ne glede na barvo, raso ali vero. Njihova srca bi bila čista in izžarevala bi toplino, razumevanje in spoštovanje do vsega človeštva, narave in Velikega duha. Svoje misli, srca, duše in dejanja bi znova napolnili z najčistejšimi mislimi. Moč in lepoto bi našli v molitvi in ​​samoti. Njihovi otroci bi spet lahko prosto tekali in uživali v zakladih narave in matere Zemlje. Brez strahu pred strupi in uničenjem, ki ga povzročajo prakse pohlepa. Reke bi bile spet čiste, gozdovi bi bili obilni in lepi, živali in ptice bi poselile svet.

Vodje bi izbrali na star način – ne glede na njihova politična prepričanja ali to, kdo je najglasnejši, kdo se najbolj hvali, ampak glede na to, katerih dejanja so najglasnejša. Tisti, ki bi pokazali svojo ljubezen, modrost in pogum, in tisti, ki bi pokazali, da zmorejo in delajo v dobro vseh, bi bili izbrani za voditelje ali poglavarje. Izbrali bi jih po njihovi kakovosti in ne po količini denarja, ki so ga pridobili.

To zagotovo zveni kot idealna prihodnost, ampak ali je mogoče ustvariti tako čudovit svet? Indijanci so prepričani, da se lahko spremenimo in postanemo boljši ljudje. »V prerokbah o mavrici in mavričnih ljudeh je resnica. Ljudje iz obeh Amerik se bodo združili z ljudmi iz vseh drugih narodov in spoznali bomo, da smo vsi družina, bratje in sestre. To ni moja osebna vizija, ampak kozmična vizija, ki so jo predstavile vse starešine, vizija, ki si jo vsi delimo,« pravi Don Alejandro Cirilo Perez iz odbora majevskih starešin.

Številne starodavne kulture govorijo o zlati dobi in spremembah, s katerimi se bomo morali soočiti. Po hindujskih prepričanjih na primer trenutno živimo v jugi 'kali', boginji uničenja. Bog, ki ga častimo, je črn. Ali imajo barve zgolj simbolični pomen ali je bil naš planet v vsaki epohi v resnici dodeljen nezemeljskemu bitju, bogu, katerega primarna naloga je bila nadzor in varovanje Zemlje?

Mnogi ljudje verjamejo, da smo na robu množičnega prebujanja globalne zavesti, ki bo uvedla novo globalno zlato dobo za človeštvo. Bo človeštvu uspelo spremeniti in rešiti planet Zemljo ali smo kot rasa obsojeni?