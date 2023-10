Ostanite v trenutku, ključ je sprejemanje sprememb

Duhovni učitelj in avtor knjig Eckhart Tolle pravi, da nemir, tesnobnost, napetost in skrbi, torej oblike strahu, povzroča preveč prihodnosti in premalo sedanjosti. Nepredvidljivost je življenjska stalnica in lahko tudi blagoslov, saj nam omogoča svobodo in spremembo.

Seveda je običajno ne občutimo tako, ker smo navezani na svojo vsakdanjo resničnost in nas skrbi, ali bomo še vedno zdravi, preskrbljeni in ljubljeni – ali lahko vse to izgubimo.

Sprejemanje sprememb nas osvobaja strahov.

Osvobajanje strahov

Upiranje spremembam seveda povzroči boj in potrebo po nadzoru, ves čas želimo prihodnost uskladiti s svojimi pričakovanji, s tem pa se spravljamo v nenehen stres, posebno ker se življenje upira in vedno ubira svoje poti.

Ključ je sprejemanje negotovosti, opuščanje nadzora in zaupanje življenju s tokom. Če se ne oklepamo želenega rezultata, se lahko osredotočimo na sedanjost in jo polno živimo, sprejemanje sprememb pa nas osvobaja strahov.