Osma hiša in transformacija: povezana je s smrtjo in spolnostjo

Pogosto velja za eno najbolj narobe razumljenih hiš, saj govori o globokih, pretresljivih spremembah, ki se jih večina ljudi boji in se jim izogiba. A zgodijo se, da bi zrasli in napredovali. Vesolje nam naloži le bremena, ki smo jih sposobni nositi.

Znamenje na vrhu 8. hiše kaže, kako trdoživi smo in sposobni preživeti. Prav tako lahko v rojstni karti v 8. hiši odkrijemo čustveno, finančno ali moralno podporo drugih. Ko počasni tranzitni planet vstopa v 8. hišo ali jo zapušča, lahko pričakujete velike življenjske spremembe. Na hiše v astrologiji lahko gledamo kot na »kraje«, ki jih obiščejo planeti in so v njih na obisku.

Nekateri so dobrodošli gostje, drugi ne. V njih poleg tega ostanejo različno dolgo, lahko mesece ali leta. Ko pride na obisk denimo Sonce, želi spremembe, medtem ko Merkur spreminja vaš način razmišljanja, Venera pa spreminja vrednote. Vsak obisk planeta spremlja druga tema.

Poleg tega je 8. hiša povezana tudi s smrtjo, ponovnim rojstvom, okultnim, spolnostjo, krizo in intimnostjo, psihologijo. Govori o financah, tako dobimo v njej več informacij o davkih in dediščini, oporokah, zapuščinah in partnerjevem denarju. Prav tako lahko nakazuje operacije, najverjetnejši vzrok smrti in regeneracijo.

V njej dobimo informacije o globokih, pretresljivih spremembah.FOTO: Peopleimages/Getty Images

Znamenje na vrhu hiše lahko nakaže več informacij o zdravstvenih zapletih in njihovih posledicah, a je treba informacije obravnavati etično in vedeti, da so samo astrološki kazalniki, ki ne nadomeščajo obiska pri zdravniku oziroma ne omogočajo, da sami postavljate diagnoze. Če je na vrhu 8. hiše oven, je človek nagnjen k težavam z možgani, nesrečam, nasilni smrti, vročini, trombozi.

Z bikom je verjetnejši infarkt, rak na grlu, tumorji, težave s sinusi, zapleti med operacijo imajo lahko usodne posledice. Dvojčka kažeta bolezni pljuč, bronhitis, zastrupitev oziroma napačna zdravila, rak pa bolezni prsi, trebuha, slinavke in tumorje; prav tako je možnost utopitve ali zastrupitve. Lev kaže težave z žilami, meningitis, poškodbe hrbtenice, infarkt, anevrizmo, težave s krvjo, devica prebavne in težave z vranico, hkrati z večjo verjetnostjo poklicnih obolenj. Tehtnica je povezana z ledvičnimi boleznimi in boleznimi sečil, po partnerjevi smrti lahko želimo oditi še sami. S škorpijonom na vrhu 8. hiše se spopadamo s hernijo, hemoroidi, spolno prenosljivimi boleznimi, s strelcem pa s tumorji in športnimi nesrečami.

Kozorog označuje možnost kroničnih bolezni, senilnost, otroške bolezni, vodnar zastrupitve krvi ter nesreče, povezane z elektriko, ribe pa opozarjajo na nevarnost zlorabe drog in alkohola, težave so lahko povezane tudi z žlezami, telesnimi tekočinami in pljuči.