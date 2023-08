Osi v astrološki karti

Glede na kroženje Zemlje okrog njene osi je gibanje ozvezdij, planetov in zodiakalnih znamenj veliko hitrejše, kajti Zemlja se okrog svoje osi zasuče v 24 urah, tako se zdi, da se celotno nebo giblje hitreje kot v resnici, kajti v 24 urah vzhajajo (so vidni na najbolj vzhodni točki horizonta) vse stopinje zodiaka in s tem vsi planeti in znamenja. Glede na to gibanje določimo ascendent, descendent ter razdelitev na hiše. Preden se človek rodi, je že izoblikovan, podobno kot dogajanje na nebu, položaji planetov po znamenjih, aspekti med planeti. V trenutku rojstva postane človek oseba. Hiše rojstne karte se formirajo v trenutku, ko dojenček prvič zadiha, ko zapusti materino telo. Prek hiš postanejo nebesne energije konkretne, se povezujejo z določenimi področji življenja in jih lahko prevedemo v konkretne situacije.

Kaj je dobro, da razvijemo

Kotne hiše se začnejo s štirimi najpomembnejšimi točkami horoskopa, ki jim rečemo tudi koti. Te so: ascendent, descendent, Medium Coeli, Imum Coeli. Ascendent je točka, kjer je ali bo tisti dan Sonce vzhajalo. Je izjemno občutljiva točka, ki jo povezujemo z začenjanjem, z našim telesom, videzom. Planetom, ki so v njeni bližini, pravimo vzhajajoči, ti delujejo močneje in nas bolj opisujejo. Tu se naša karta začne, ta stopinja nakazuje, kdaj smo prišli na svet, trenutek rojstva in naš pogled na življenje. Je izhodiščna točka. Znamenje, ki vzhaja v času našega rojstva, je tisto, v katerem je ascendent, ki močno kaže naš karakter.

Osi horoskopa so pomembnejše od drugih vrhov hiš. FOTO: Lidiia Moor/Getty Images

Descendent je točka nasproti ascendenta, na kateri je ali bo ta dan Sonce zahajalo. Če je v njeni bližini kak planet, postane ta zelo pomemben in nas močno opisuje. Predvsem točka descendenta kaže druge v našem življenju, del, ki ga moramo razviti, da bi bili bolj uravnoteženi, in se nam kaže skozi ljudi, ki prihajajo v naše življenje, najbolj skozi partnerja. Znamenje, ki zahaja v trenutku našega rojstva, bolj kaže lastnosti, ki se jih moramo naučiti, da bi našli ravnotežje, kakšne ljudi bomo privabljali v življenje, predvsem partnerja.

Medium Coeli (MC) je točka, kjer je bilo ali bo ta dan Sonce opoldne (če ni poletnega časa), ko bo ali je bilo ta dan najvišje. Planetom, ki so v bližini te točke v času rojstva, pravimo, da kulminirajo. Dajejo res močen poudarek karte in izpostavijo, v čem smo lahko uspešni. Predstavlja tisto, kar moramo postati, v kar se lahko oblikujemo. Znamenje MC-ja kaže, katere lastnosti moramo razviti, v kaj se moramo oblikovati, kje je naš vrhunec.

Imum Coeli je nasprotna točka, na kateri je Sonce najnižje, točno ob polnoči (če ne upoštevamo poletnega časa). Seveda vsega, kar je od descendenta do ascendenta, torej pod horizontom, človek z Zemlje ne vidi, to mu je skrito. Tako IC kaže naš izvor, od kod prihajamo, naše korenine, genetsko osnovo, tudi konec, naš grob. Temelje, iz katerih se je človek razvil. Znamenje, v katerem je IC, opisuje naše domače, dom, zgodnje otroštvo in naš grob.