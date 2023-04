To so Osheva življenjska vodila

Osho, eden najbolj znanih gurujev, nas uči, kako se lahko osvobodimo iz zapora, ki smo si ga ustvarili sami v svojem umu. Pri tem si lahko pomagamo z njegovimi življenjskimi vodili.

»Če ljubite cvetlico, je ne utrgajte. Če jo boste, bo umrla in ne bo več tisto, kar ljubite. Če jo ljubite, jo pustite rasti. Ljubezen ni, da si nekaj prilastimo, ampak da to cenimo,« pravi in nadaljuje: »Bodite realistični – načrtujte čudeže! Življenje se začne, kjer se konča strah.« O našem poslanstvu meni: »Vsak človek pride na ta svet z določeno usodo – nekaj mora izpolniti, prenesti sporočilo, dokončati svoje delo. Tu niste naključno, ampak z namenom. Vesolje želi narediti nekaj skozi vas.«

In doda: »Počutite se dobro in slabo – ta občutja prihajajo iz vašega nezavednega, iz vaše preteklosti. Nihče ni odgovoren zanje, samo vi. Nihče drug vas ne more razjeziti ali osrečiti.« Pomen lastnih izkušenj poudarja v naslednji modrosti: »Inteligenca je nevarna, saj pomeni, da začnete razmišljati s svojo glavo in ne verjamete v zapovedi, le v lastne izkušnje.«

In nadaljuje: »Obožujem ta svet, ker je nepopoln. A ker je nepopoln, se razvija. Če bi bil popoln, bi bil mrtev. Rast je mogoča samo ob nepopolnosti. Vsi smo nepopolni, celotno vesolje je nepopolno in veselite se, da je tako!«