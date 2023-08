Osebno zadovoljstvo in samozavedanje: to svetuje znani guru

Razmislite, kdaj ste bili v življenju najbolj vitki, ne da bi bili na dieti, samo vse se je nekako zložilo na pravo mesto? Ste bili tedaj srečni, zaljubljeni, uspešni? So se vam v življenju dogajale prijetne reči? In spomnite se, kdaj ste bili najbolj pretežki? Ste bili tedaj srečni ali depresivni, nezadovoljni, žalostni, prestrašeni in ujeti v naštete neprijetne občutke?

Deepak Chopra, ajurvedski zdravnik in guru, je z lastnim zgledom in na primerih pacientov na svoji kliniki postavil tezo, da je rešitev za trajno ohranjanje zdrave telesne teže (in zdravja) osebno zadovoljstvo. Vse se namreč začne v glavi. Ko smo srečni, nimamo potrebe po prenajedanju. Ko smo samozavestni, ustvarjalni in živimo skladno s svojim življenjskim namenom, nimamo nobenega vzroka za krpanje čustvene praznine. Zato je edini pravi ključ do trajne izgube in ohranjanja teže, da najdemo način, kako biti srečen in početi tisto, kar nas izpolnjuje in osrečuje. Samo tako namreč ne bomo iskali izpolnitve v hrani.

Pomembna postaja na poti do trajnega zadovoljstva in sreče pa je, kot pravi, zavedanje. »Zavedanje nam omogoča, da sprejemamo boljše odločitve,« je zapisal. Tudi o tem, kaj in koliko jemo in kaj potrebujemo v vsakem trenutku. Z zavedanjem se nanaša na poslušanje sebe, vzpostavljanje povezave med telesom in umom, prepoznavanje impulzov in občutkov … Samo zavedanje svojih čustev in »resničnih« telesnih potreb namreč lahko vodi v zavestno prehranjevanje in prekine vzorec diet in ponavljajočih se nezdravih prehrambnih navad.

Šele z zavestnim prehranjevanjem lahko shujšamo učinkovito, brez krutih in strogih omejitev, in za vedno obdržimo primerno težo. Tak način prehranjevanja postane naš način življenja, ki še spodbuja občutek lahkotnosti in svetlobe.