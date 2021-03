Os služenja in žrtvovanja

Ko progresira vrh 6. hiše naredi dober aspekt na planet, dobro sodelujemo s sodelavci. Delovno okolje je pozitivno in pritegnemo lahko dobre delodajalce. Vodstvo in delavci se dobro razumejo. Lahko smo izredno produktivni, vitalni in imamo veliko fizične energije. Ob težkih aspektih se lahko pojavijo zdravstvene in službene težave. Kvadrat na Mars lahko na primer nakazuje operacijo, kvadrat na Saturn kronično bolezen, kvadrat na Jupiter pa odraža širjenje in pretiravanje – lahko se torej zredimo in preveč jemo.



Progresije, ki vključujejo vrh 12. hiše, kažejo omejitve, samožrtvovanje in močno delovanje podzavesti. Lahko smo tudi dobesedno zaprti – ne nujno v zapor, lahko v bolnišnico ali osamljeni doma, ko denimo progresiran vrh 12. hiše naredi kvadrat na natalni oziroma progresirani Saturn.



Pozitiven aspekt 12. hiše lahko nakazuje osebo, ki dobro deluje v samoti, uživa v svoji družbi in dela na samostojnih projektih. To je tudi odličen čas za raziskovanje. Obneseta se joga in meditacija. Ko progresirani vrh 12. hiše kvadrira planet, pa ste lahko sam svoj najhujši sovražnik. Kvadrat na Mars denimo lahko prinaša samouničevalno vedenje.



Nekateri kvadrati progresiranega vrha 12. hiše lahko nakazujejo obdobje, ko se osamimo in potegnemo vase. Dobri aspekti pa nam prinašajo globoke psihološke uvide. Lahko ste vpleteni v skrite posle, delate v hospicu ali opravljate družbenokoristno delo. To je čas, ko lahko prispevate k svetu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: