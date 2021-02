Os denarja, spolnosti in smrti

Rojstno močan in dobro aspektiran vrh osme hiše nam obljublja dediščino in finančne dobitke. FOTO: Moussa81/Getty Images

Vrh druge in osme hiše v horoskopu predstavljata os poželenja. Vladata tako fizičnim kot materialnim hrepenenjem in imata opraviti s finančno situacijo osebe, njenim spolnim življenjem, zavarovalnino, zapuščino in celo smrtjo. Ko vrh druge hiše naredi aspekt na planet v karti, to vpliva na človekov zaslužen, privarčevan denar in premoženje. Če sta denimo progresirana vrhova druge in osme hiše v kvadratu s Plutonom v času ločitve, lahko izgubimo vse in nismo deležni pravične poravnave. Ali pa gremo na primer ob konjunkciji osi z Jupitrom skozi obdobje, ko kupimo vse, saj ko pridemo do denarja, nimamo discipline in nadzora.Spolnost prav tako opisuje aktivnost vrhov teh dveh hiš. Včasih lahko človek doživlja razcvet spolnega življenja, ko vrh osme hiše naredi trigon na Venero, Jupiter ali Sonce. Ali pa smo dolgo vzdržni, ko progresiran vrh osme hiše pride na Saturn.Tudi smrt je zapisana z aktivnostjo omenjene osi. Ob smrti je sicer vedno aktiviranih več stvari v karti, ne le ena, lahko pa vidimo, ali bo človek deležen spokojne smrti, če je bil vrh osme hiše dobro aspektiran, npr. v konjunkciji s Soncem ali Jupitrom. Smrt nekoga v naši okolici prav tako opisuje gibanje progresiranih vrhov druge in osme hiše. V tem primeru je lahko pokojniku s povezavami vrha osme hiše sicer nakazana mirna smrt, a v kartah njegovih bližnjih dela slabše aspekte, npr. konjunkcijo z Marsom in kvadrat s Saturnom, kar kaže, da jih je izguba zelo prizadela in še dolgo žalujejo in trpijo zaradi tega. Redko se namreč pripeti smrt v okolici, če tega ne podpira progresiran vrh osme hiše z aspekti. Če je oseba dolgo bolna in trpi, progresiran vrh osme hiše v trigonu s planetom ali osmi horoskopa običajno nakaže, kdaj bo odšla.Da bi dobili zajetno dediščino, moramo imeti že natalno dobro osmo hišo. Vsak dobro aspektiran planet v osmi hiši lahko prinese dediščino, posebno Venera in Jupiter. Človek lahko prejme dediščino, ko progresiran vrh osme hiše aspektira ta dva planeta.Peta hiša je povezana s finančnimi špekulacijami in osma z vlaganjem. Tista, ki je v karti močnejša, kaže, kaj je najbolje za posameznika – če je osma, se bo dobro odrezal pri naložbah, pogosto če dokončno finančno odločitev sprejme nekdo drug. To je lahko nakazano z dobro položenimi aspekti v osmi hiši ali njenim vladarjem, ki dela dobre aspekte. Če je tako zapisano v rojstni karti, se človekovo vlaganje dobro obrača, kadar naredi progresiran vrh osme hiše ugoden aspekt. Če pa je bolje aspektirana peta hiša, se lahko človek bolje izkaže pri kupovanju in prodajanju delnic na lastno pest.