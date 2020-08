Opustite škodljive navade

Duhovni učitelji pravijo, da lahko napredujete, če ugasnete avtomatskega pilota in se začnete zavedati, da sta škarje in platno vedno v vaših rokah. Ne smete predvidevati, da zunanje okoliščine pritiskajo na vas, vi pa jim nemočno sledite. Če želite to spremeniti, se najprej nehajte izogibati težavam. Velikokrat namreč zabredete v godljo, ker se želite izogniti bolečini, posledicam in neželenim scenarijem. Zato se soočajte s problemi, saj je pometanje pod preprogo le začasna rešitev, ki bo zadeve prej ali slej poslabšala.



Ne sramujte se napak in ne premlevajte o njih v nedogled, saj šteje prihodnost. Učite se iz svojih spodrsljajev in v bodoče sprejemajte pametnejše odločitve. Namesto da sprejmete situacijo tako, kot je, prevzemite odgovornost in jo spremenite. Iščite rešitve in nove poti. Ne iščite izgovorov, raje pojdite v akcijo. Ob tem se ne ozirajte pretirano na mnenje drugih in se zavedajte, da je najbolj pomembno, kaj si sami mislite o sebi, in da naredite, kar je prav za vas.