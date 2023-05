Optimistično naprej: odpravimo nagnjenost k črnogledemu predvidevanju

Kaj hitro se lahko prepričamo, da smo nesrečni, in to podpremo z dokazi, ki ne držijo - vedenjsko-kognitivni terapevti temu pravijo kognitivna distorzija, pojasnjuje ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger.

Priporoča preprosto vizualizacijsko vajo, s katero lahko odpravimo nagnjenost k črnogledemu predvidevanju negativnih napovedi za prihodnost, ki jim verjamemo. Naredimo jo vedno, ko nas negativno sklepanje odvrača od optimističnega pogleda na svet. Začnemo s tem, da opazujemo, kako pričakujemo, da se bo zgodilo nekaj slabega, na primer: »Mož me bo gotovo prevaral.« Globoko vdihnemo in izdihnemo in si rečemo: »Samo ugibam. Ne morem napovedati, kaj stoji na poti pred mano.« Zapremo oči in si čim podrobneje predstavljamo prihodnost, v kateri je sama žalost - temu pravimo negativno vedeževanje. Vprašamo se: »Bi tako razmišljali, če bi bili srečni in samozavestni?« Zapremo oči in si predstavljamo prihodnost s srečnim izidom. Predstavljamo si jo in uživamo v občutku.