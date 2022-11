Opozorilo za vsa astrološka znamenja: v novembru so trije nevarni datumi, na ta dan bo karma poplačana

Astrologi napovedujejo, da bo novembra več ugodnih kot težkih dni. Ti naj bi bili le trije in lahko rečemo, da so to najbolj nevarni dnevi. Vesolje nam bo dalo priložnost, da padec zaključimo pozitivno. Tukaj so najzahtevnejši dnevi kot pišejo astrologi na atma.hr.

8. november – krvavi lunin mrk ter konjunkcija Sonca in Merkurja

8. november lahko zlahka imenujemo najnevarnejši dan v mesecu. Dejstvo je, da nas na ta dan ne čakata en, ampak kar dva zahtevna astrološka dogodka hkrati.

Prvi je lunin mrk v biku. Krvavi lunin mrk se zgodi, ko imamo popolni mrk polne lune. Popolni mrk povzroči, da Luna dobi rdečkast odtenek, od tod tudi ime krvava luna.

Krvavi lunin mrk pomeni zaključek in lahko zapre vrata nekje v našem življenju. Ta zaprta vrata je sprva težko sprejeti, toda sčasoma nas ta zaprta vrata lahko pripeljejo na višjo pot, čeprav se sprva ne zdi tako. Ker je mrk v znamenju bika, lahko sproži teme, povezane z denarjem in odnosi – oboje se lahko celo prepleta.

Na globlji ravni nam lahko ta mrk pomaga tudi mimo nekaterih blokad okoli našega občutka vrednosti ali pa se lahko pojavijo vprašanja glede naše vrednosti, ki jih je treba izzvati ali razrešiti.

Na ta dan se ne glede na vse ne izolirajte, ne izogibajte se drugim ljudem. Če vas na ta dan sorodnik ali prijatelj prosi za pomoč, je bolje, da te osebe ne zavrnete. Tako lahko izboljšate svojo karmo. Na ta dan lahko namreč vesolje zaradi mrka od nas zahteva poplačilo dolgov. Če ste v preteklosti naredili kakšno napako, bo karma poplačana. Znebite se zamer, prosite za odpuščanje in ga dajte tudi drugim.

Razmere bo dodatno začinila konjunkcija Sonca in Merkurja. Vse bo nepredvidljivo. Da ne bi izgubili nadzora nad situacijo, bodite na ta dan nekoliko bolj zadržani in ne hitite z odločitvami.

16. november – Venera vstopi v strelca

Od 16.11. do 9.12. bodo mnogi med nami nagnjeni k tveganju in pustolovščinam. To bo še posebej nevarno za tiste, ki se bodo ta dan morali ukvarjati s finančnimi posli, nakupi in sprejemati usodne odločitve.

Zaradi Venere bo veliko ljudi preprosto prenehalo skrbeti za varnost. Neodgovoren pristop bo nesprejemljiv predvsem na področju zdravstva. To je najslabši dan za ekstremne športe. Priporočljivo je, da ta dan ne pijete alkohola in ne jemljete tablet brez navodil in priporočil zdravnika.

21. november – Merkur v konjunkciji z Venero

Merkur in Venera v medsebojni konjunkciji ustvarjata zelo močno negativno energijo. To bo dan, ko bomo mnogi od nas začeli razmišljati o maščevanju.

Poskusite se ne spominjati starih zamer, če ne želite pokvariti razpoloženja sebi ali svojim ljubljenim. Ne govorite o tem, kaj se je zgodilo prej. Poskusite se osredotočiti na nekaj pozitivnega.

Poskusite spremljati svoje čustveno zdravje, da boste lahko brez težav nadaljevali.