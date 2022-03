Ona je alfa in omega: ženska, rojena v tem astrološkem znaku, je močnejša od katerega koli moškega

Dvomite lahko o marsičem, nikoli pa ne dvomite o njeni moči, saj je ženska, rojena v znamenju ovna, alfa in omega. Ena tistih žensk je, ki je močnejša od večine moških. Krasijo jo številne vrline, zaradi katerih je tako posebna.

Brez dlake na jeziku

Poudariti je treba, da ta ženska res nima dlake na jeziku. Vedno vam bo povedala, kaj misli, in ne razmišlja veliko o posledicah. In to ravno zato, ker ve, da je resnica največje in najmočnejše orožje.

Prava lisica

Samo zato, ker je iskrena in poštena ter si vedno prizadeva biti dobra, še ni naivna. To ne pomeni, da je mirna in da ni zvita. Zelo dobro ve, kako se spopasti in se braniti, če jo kdo napade. Ni je stvari, ki je ne bi mogla dobiti – če si le iskreno želi. Rada ima izzive, privlačijo jo stvari, za katere drugi mislijo, da so nemogoče. A te besede ni v njenem besednjaku.

Za ljubezen pripravljena z glavo skozi zid

Svoj značaj najbolje pokaže, ko se zaljubi. Takrat jo mnogi občudujejo, številni pa tudi obsojajo iz preprostega razloga, saj ko ljubi, ne zna le poteptati svojega ponosa, ampak tudi pozabiti na svoje želje in čustva. Za ljubezen je pripravljena iti z glavo skozi zid ne glede na to, kaj jo bo to stalo. Nikoli ne obupa in se bori do zadnjega atoma moči za tisto, za kar ji je mar. Če dovolj močno ljubi, se ne bo vdala ne glede na to, kolikokrat ji je ljubljena oseba rekla »ne«. Kajti ona je ženska, ki ne dvigne rok od ničesar, kaj šele od ljubezni. Seveda ne bo poskušala osvajati oziroma ukrasti osebe, ki je že zasedena, se pa lahko zaradi ljubezni spremeni. Mora pa razumeti, da je to napaka, saj je popolna takšna, kot je.

Moški ji zavidajo njeno moč

Močnejša je od mnogih moških, saj nima dlake na jeziku in nikoli ne obupa nad tem, kar si želi. Mnogi moški bi ji lahko to moč zavidali, saj ta ženska ne ve, kaj je predaja.

Tudi če se ves svet razpada, ne bo nikoli tožila in obupala. Tudi po tem, ko se zdi, da je že vse izgubljeno, bo ta močna ženska našla način, kako se boriti naprej. Vedno zna najti izhod iz vsake situacije.

Za tiste, ki jih ima rada, bo naredila vse

Ne glede na to, ali gre za delo ali čustva, je ta ženska sposobna narediti vse, da osreči ljudi, ki jih ima rada. Prav tako daje vse od sebe, da uspe v tem, kar si je zadala. Svojih sanj nikoli ne uresniči na nepošten način in nikoli ne gradi sreče na solzah drugih, piše 24 Sedam.