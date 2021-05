Omilite odzive na provokacije

Ko začnemo opazovati medsebojne odnose z duhovnega in energijskega vidika, začnemo opažati tudi stvari v ozadju, ki jih sicer zameglijo naši čustveni odzivi. Ste tudi vi opazili, da vas komentarji in pametovanje staršev, kot so »še vedno si brez službe, tega ne počneš prav«, prizadenejo in vam znižajo vibracijo, čeprav ste že odrasli in sami veste, kaj je dobro za vas?



Seveda nikoli ne vprašajo, kako se počutite, s katerim duhovnim procesom se ukvarjate ali kaj se vam zdi po intuiciji prava smer za vas. Ker izogibanje stikom in prepričevanje, da bi vas razumeli, nista prava pot, je bolje, da se s takimi ljudmi soočite močnejši in notranje trdni, spoštujete njihove skrbi in pogled na svet, toda ne reagirate na provokacije. Samo bolj zavestna oseba namreč lahko prekine začarani krog odzivanja na neprijetne zunanje impulze. Lahko smo ob težavnih ljudeh, a se ne odzivamo nanje.



Sami se prestavimo iz stanja obsojanja v stanje hvaležnosti. Odnosi so namreč vedno naša zrcala, in če gre v naporni situaciji za šefa, analizirajte svoj odnos do avtoritete, če je to nekdo starejši, svoja prepričanja o staranju in podobno. Vsak v vaši okolici vam namreč prinaša učno lekcijo, ki jo potrebujete.

